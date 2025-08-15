Durante los últimos días se filtraron algunas informaciones en donde indicaban que el futuro de Christian Cueva en Emelec podría estar en peligro. Si bien hablamos de uno de los refuerzos extranjeros que en poco tiempo demostró calidad y jerarquía en su juego, lo cierto es que desde Junior de Barranquilla estuvieron muy al pendiente del ’10’ y lo tentaron con una jugosa oferta.

Publicidad

Publicidad

Un factor importante en esta situación es que, de acuerdo a los medios deportivos ecuatorianos, Christian Cueva no tiene pensando moverse de Emelec y en el papel estaría en el club hasta el final de este año 2025. Dicho esto, queda claro que desde Junior de Barranquilla estuvieron muy cerca de tenerlo en sus filas gracias a una intención económica por parte de la directiva.

Según el periodista ecuatoriano Gustavo Dávila, los altos mandos del ‘Tiburón’ ofrecieron 3 mil dólares mensuales por encima de lo que percibe hoy en día ‘Aladino’ en Emelec. En conclusión, se habla de unos 15 mil dólares como salario que estaría siendo analizado por la directiva del equipo eléctrico para terminar de convencer a un Christian Cueva que por el momento está tranquilo en Guayaquil.

Fuente: Líbero

Publicidad

Publicidad

¿Cuál sería la decisión final de Christian Cueva tras el interés de Junior de Barranquilla?

Tras una reciente revelación por parte del periodista ecuatoriano Javier Ruiz, se pudo conocer que Christian Cueva no tiene pensado moverse de Emelec. Es más, el volante peruano ya se habría reunido con el área deportiva del equipo eléctrico y no existirían mayores novedades sobre una posible partida, pese a que desde Junior de Barranquilla lo seguirían teniendo en mente.

“Ayer Cueva salió con el señor José Valverde, presidente de la Comisión de Fútbol de Emelec, y todo tranquilo. Les puedo garantizar que Cueva va a terminar su contrato con el equipo. No hay algún movimiento que pueda cambiar esta decisión”; señaló el comunicador deportivo durante una de las últimas ediciones del reconocido programa ‘De Una SF‘.

Publicidad

Publicidad

La estupenda noticia que recibió Christian Cueva en Emelec

Al margen de los constantes rumores sobre su futuro cercano, Christian Cueva recibió el alta médica en Emelec tras una desgarro muscular y ya entrena a la par de sus compañeros pensando en el próximo partido en donde deberán enfrentar en condición de visita a Técnico Universitario el próximo domingo 17 de junio a las 15:30 hora local en el Estadio Bellavista por la LigaPro de Ecuador.

Así va la tabla de posiciones de la LigaPro de Ecuador

Publicidad

Publicidad

ver también Volvió Christian Cueva en Emelec y ahora todo depende de Guillermo Duró