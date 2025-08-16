¿Se bajó de la Libertadores o piensa en el clásico? La preocupante frase de Álvaro Barco para la vuelta ante Palmeiras

Universitario de Deportes tiene muy complicado, por no decir imposible, darle vuelta a una serie ante Palmeiras que terminó 0-4 en el partido de ida jugado en el Estadio Monumental. Si bien todavía quedan 90 minutos de juego y en el fútbol todo siempre puede suceder, para Álvaro Barco sería una verdadera utopía que se pueda dar una clasificación merengue en la Copa Libertadores.

No lo mencionó de manera tan explícita, pero entre líneas podemos entender que el sentir y la percepción en la interna de Universitario de Deportes es pensar en la obtención del Torneo Clausura 2025 y por ende conseguir el tricampeonato nacional, dejando de lado la opción de seguir dando pelea en Sao Paulo frente a un Palmeiras que pinta para ser campeón sudamericano en este año.

“Ha sido una experiencia importante la Copa Libertadores y vamos a volver el próximo año con mucha más fuerza. Hay que ganar el Clausura a como de lugar”; declaró con énfasis Álvaro Barco, Director Deportivo de Universitario de Deportes, hace algunas horas en la partida de la delegación merengue rumbo a la ciudad de Huancayo para disputar una nueva jornada de la Liga 1.

¿Qué más dijo Álvaro Barco sobre el presente de Universitario?

Lejos de encontrar culpables o señalar las diversas falencias que presentó Universitario de Deportes el pasado día jueves 14 de agosto cuando recibieron a Palmeiras en el Estadio Monumental por la Copa Libertadores, Álvaro Barco remarcó la importancia de la hinchada crema y la posibilidad que tienen ahora mismo de lavarse la cara en el torneo local para conseguir el objetivo trazado.

“Todos estamos molestos, la verdad que al hincha solo agradecerle. Es primera vez que veo que 60 mil personas sigan alentando al equipo. Eso nos da un doble compromiso para soñar con el campeonato Clausura y afrontarlo lo mejor posible. Siempre hay que afrontar todos los campeonatos, pero hay que ser realistas porque tenemos, como segunda alternativa, campeonar el Clausura”; finalizó el Director Deportivo de la ‘U‘.

Lo que se le viene muy pronto a Universitario

Universitario de Deportes tendrá tres compromisos muy importantes en este tramo final del mes de agosto, dos por el Torneo Clausura 2025 y uno por Copa Libertadores. Primero visitarán a Sport Huancayo el día de mañana 17 de agosto a las 12:00 hora local, luego enfrentarán a Palmeiras en Sao Paulo el 21 de agosto a las 19:30 hora local y finalmente recibirán a Alianza Lima el 24 de agosto a las 17:30 hora local en el Estadio Monumental.

