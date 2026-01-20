Sporting Cristal recibió un duro golpe en plena planificación de la temporada 2026 tras confirmarse la grave lesión del portero Renato Solís, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Una baja sensible que obliga al club rimense a moverse con urgencia en el mercado para reforzar una posición clave.

La lesión del arquero cambia por completo el panorama en La Florida. Cristal necesita seguridad inmediata bajo los tres palos, no solo para afrontar la Liga 1, sino también pensando en la exigencia internacional. Por eso, la dirigencia ya activó el plan de emergencia para encontrar un reemplazo con experiencia y espalda competitiva.

En ese contexto aparece un nombre que toma fuerza con rapidez: Carlos Grados. El arquero peruano de 30 años está en la órbita de Sporting Cristal como una opción concreta para asumir el desafío. Su perfil encaja con lo que busca el club: conocimiento del medio, liderazgo y títulos en el currículum.

Grados no es un desconocido en el fútbol peruano. Es tricampeón nacional, con títulos obtenidos en 2014, 2016 y 2018, lo que lo convierte en un arquero acostumbrado a la presión y a pelear objetivos grandes. Ese detalle pesa, y mucho, en un equipo que aspira a competir arriba desde el primer partido.

Sporting Cristal busca arquero para el 2026

Tras la dura lesión de Renato Solís, el nombre de Carlos Grados se instala con fuerza en La Florida. El mercado se acelera y Cristal busca cerrar cuanto antes a su nuevo guardián del arco, consciente de que un error en esa elección puede costar toda una temporada.

Con 30 años, Carlos Grados combina madurez y vigencia, algo fundamental para un puesto donde la experiencia suele marcar diferencias. En Sporting Cristal saben que no hay margen para apuestas a largo plazo: necesitan respuestas inmediatas.

¿Qué edad tiene el portero Carlos Grados?

El portero Carlos Grados tiene 30 años y suena como posible refuerzo para Sporting Cristal tras la lesión del arquero Renato Solís.

¿Cuánto vale actualmente el portero Carlos Grados?

El portero Carlos Grados vale actualmente 400 mil euros a sus 30 años, según información oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que su costo más alto fue de 600 mil euros en el 2022 cuando tenía 27 años y jugaba en la Universidad César Vallejo.

Datos claves

Renato Solís sufrió rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha previo a la temporada 2026.

Carlos Grados, de 30 años, es la opción concreta para reemplazar al arquero en Sporting Cristal.

El candidato es tricampeón nacional tras ganar los títulos de 2014, 2016 y 2018.

