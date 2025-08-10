Sporting Cristal 1-0 Melgar EN VIVO y GRATIS vía L1 MAX por el Clausura 2025: gol de Ian Wisdom

Este domingo 10 de agosto, Sporting Cristal y Melgar se enfrentan en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. El encuentro promete ser decisivo, especialmente para Sporting Cristal, que busca consolidarse en la cima de la tabla del Torneo Clausura 2025.
Sporting Cristal vs. Melgar por la Liga 1
El equipo celeste llega a este compromiso como el gran favorito. Se mantiene invicto, sin haber recibido goles en lo que va del torneo, y ocupa la tercera posición. Una victoria hoy les permitiría asumir el liderato del Clausura. Además, la expectativa es alta por el posible debut de sus recientes refuerzos, Luis Abram y Cristian Benavente, quienes podrían aportar un nuevo dinamismo al equipo.
Por su parte, Melgar afronta el partido en un momento de incertidumbre. Actualmente, en la novena posición, el equipo arequipeño ha mostrado un rendimiento irregular. La reciente salida de su entrenador ha generado inestabilidad, y aunque Juan Reynoso estará presente como nuevo director técnico, su influencia directa en el banquillo no será inmediata, lo que podría afectar la cohesión del equipo.
Presente de Sporting Cristal y Melgar
A pesar de la actual diferencia en la tabla de posiciones, el historial entre ambos equipos sugiere un partido muy disputado. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el balance es parejo, con dos victorias para cada equipo y un empate. Esto demuestra que, históricamente, los encuentros entre Sporting Cristal y Melgar son impredecibles, y ambos equipos tienen la capacidad de imponerse, independientemente de su momento actual.
¿Cuándo es el partido Sporting Cristal vs. Melgar?
El partido entre Sporting Cristal y Melgar se juega hoy, domingo 10 de agosto de 2025, a las 11:00 a.m. (hora de Perú). El encuentro se disputará en el Estadio Alberto Gallardo en Lima.
¿Qué canales transmitirán EN VIVO el Sporting Cristal vs. Melgar?
El partido entre Sporting Cristal y Melgar, que se jugará hoy, domingo 10 de agosto, a las 11:00 a.m. (hora de Perú) en el Estadio Alberto Gallardo, será transmitido en vivo por Liga 1 MAX. Puedes ver este canal a través de los servicios de cable como DirecTV, Claro TV, Win y Best Cable, o mediante las plataformas de streaming L1 Play, DGO y Zapping. Junto al minuto a minuto especial de Bolavip Perú.