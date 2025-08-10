Es tendencia:
Sporting Cristal 1-0 Melgar EN VIVO y GRATIS vía L1 MAX por el Clausura 2025: gol de Ian Wisdom

No te pierdas ningún detalle del Sporting Cristal vs. Melgar. Tendrás acá vivo y directo, mediante nuestro minuto a minuto de Bolavip Perú.

55': DURO CHOQUE

Alejandro Ramos y Martín Távara fueron a la pelota, pero hubo un golpe de rodillas involuntario.

52': MUEVEN LA PELOTA

Bajo la intensidad Sporting Cristal. Siendo ahora el dominador sin profundidad el cuadro de Melgar.

49': INTENTÓ SPORTING CRISTAL

Buen centro de Sosa, casi termina anotando Lutiger. Tiro de esquina para los rimenses.

46: FALTA DE CANCHITA

Christofer Gonzáles comete una infracción contra el futbolista Barrios. 

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Ya se juega el complemento del partido entre Sporting Cristal y Melgar.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Sporting Cristal lo gana con gol de Ian Wisdom a los 45+6'. 

Imagen

¡GOL DE SPORTING CRISTAL!

Apareció Ian Wisdom para rematar el balón que le quedó en el área rival. El primero de los rimenses.

Imagen

49': NUEVA FALTA DE MELGAR

Bernardo Cuesta comete un golpe directo contra Jesús Pretell. Polémica jugada, porque era tarjeta amarilla.

48': LO INTENTÓ SPORTING CRISTAL

Tiro libre directo de Martín Távara. Con fuerza patea, pero contiene Carlos Cáceda.

47: ¡TARJETA ROJA!

Falta en ofensiva de Llontop, le ganó en velocidad Fernando Pacheco. Se queda con 10 jugadores Melgar.

¡TIEMPO ADICIONAL!

Se jugarán 7 minutos adicionales, jugaremos hasta los 52 del primer tiempo.

JUEGO PARALIZADO

Sporting Cristal pide tarjeta roja para los jugadores de Melgar por una supuesta agresión. Pero el juego continúa sin problemas.

42': ¡FALTA DE MELGAR!

Fernando Pacheco en ofensiva gana por velocidad. Leonel González es el amonestado.

40': SE COMPLICA MELGAR

Sporting Cristal busca el primer gol, atacando por todos lados. Melgar solo soporta con faltas.

37': POSIBLE JUGADA DE PENAL

Fernando Pacheco en ofensiva se queja de una mano en Melgar. Pero no pasa nada. Sigue el partido.

35': OTRA FALTA DE MELGAR

Barrios no deja girar a Fernando Pacheco, obstrueyendo su proyección. Tarjeta amarilla para el futbolista de Melgar.

31': ¡FALTA DE MELGAR!

Vidales comete un agarrón contra Canchita Gonzáles. Quedando en el piso el jugador cervecero.

¡ASÍ FUE LA EXPULSIÓN!

Por esta patada de Irven Ávila se fue expulsado el capitán de Sporting Cristal ante Melgar.

¡FINALMENTE TARJETA ROJA!

El VAR muestra imágenes donde Edwin Ordóñez rectifica su decisión. Irven Ávila se va expulsado por una patada directa contra Barrios.

¡LO MIRA EN EL VAR!

El juez Edwin Ordóñez está viendo la jugada de Irven Ávila.

18': DURA FALTA DE SPORTING CRISTAL

Irven Ávila comete una agresión contra Barrios, el defensa de Melgar. Se complica el capitán rimense. Podría ser tarjeta roja, en principio es amonestado.

16': ROJINEGROS PELIGROSOS

Melgar es protagonista en estos primeros minutos contra Sporting Cristal. Presiona alto y genera dudas en la defensa de Sporting Cristal.

¡JUAN REYNOSO EN EL GALLARDO!

Como lo mencionamos en la previa, el nuevo entrenador de Melgar está en la tribuna del Estadio Alberto Gallardo. Foto: Beto Leon Yucra.

Imagen

12': COMPLICACIONES RIMENSES

Se complica Sporting Cristal en defensa, nuevamente Pósito erra a la hora de salir jugando. Presiona alto Melgar, generando un tiro de esquina rojinegro.

¡SE VIVE UNA FIESTA COMPLETA!

Sporting Cristal es local contra Melgar, en un Estadio Alberto Gallardo completamente lleno.

6': CORRECTA PROYECCIÓN

Jugada en ofensiva de Sporting Cristal que termina en lateral a favor de los rimenses. Intentó Christofer Gonzáles.

4': UNA DURA PATADA

Jesús Pretell comete falta peligrosa contra Llontop. Tiro libre a favor de Melgar.

2': CASI LLEGA EL PRIMERO

La tuvo Sporting Cristal, luego de una salida fallida de FBC Melgar. Apuraron a Carlos Cáceda y lo salvó una posición adelantada de Irven Ávila.

1': ¡JUEGO INTERESANTE!

Primeros minutos del partido, Sporting Cristal salió con todo a presionar.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Ya se juega el Sporting Cristal vs. Melgar.

Imagen
¡JUAN REYNOSO EN CANCHA!

El nuevo entrenador de Melgar se encuentra en el estadio de Sporting Cristal. Foto: Darinka Zumaeta.

Imagen

¡EQUIPOS EN CANCHA!

Ahora, Sporting Cristal y Melgar listos para jugar el partido en instantes.

¡CALENTAMIENTO PREVIO!

Melgar está trabajando en lo que será el partido contra Sporting Cristal.

¡ROJINEGRO EN EL ALBERTO GALLARDO!

Melgar se encuentra en el estadio donde Sporting Cristal juega. El cuadro arequipeño listo para competir en el recinto deportivo.

¡HOY NO TENDRÁ SU DEBUT!

Sporting Cristal confirmó que Cristian Benavente no tendrá minutos esta mañana. Seguramente para las próximas jornadas, estará en condiciones para ser tomado en cuenta por Paulo Autuori.

¡EL PROFE DICE TODO!

Paulo Autuori habló en la previa del partido entre Sporting Cristal vs. Melgar: "Cada partido es un reto para nosotros, lo importante es jugar al fútbol con nuestras ideas, con convicción y claridad para plasmarlas".

Imagen

¡LA VISITA JUGARÁ DE ESTA FORMA!

Melgar formará con este once titular contra Sporting Cristal.

¡COMO LO ADELANTAMOS!

Sporting Cristal formará así contra Melgar por la Liga 1.

¡NOS ESPERA UN PARTIDAZO!

Sporting Cristal y Melgar en unos momentos, estarán chocando en el Estadio Alberto Gallardo por una nueva fecha de la Liga 1 en Perú. El hincha rimense sueña con llevarse el Torneo Clausura 2025.

Imagen

¡ASÍ FORMAN LOS RIMENSES!

Sporting Cristal y su once titular contra Melgar: Enríquez; Sosa, Pósito, Lutiger, Pasquini; Pretell, Wisdom, Távara; Gonzales, Pacheco, Ávila.

Imagen
¡LOS VESTUARIOS PREPARADOS!

Sporting Cristal espera por lo que será el gran cotejo contra Melgar en su casa.

¡CALIENTAN EL PARTIDO!

La Liga 1 presenta lo que será este gran duelo entre Sporting Cristal y Melgar, en el Estadio Alberto Gallardo.

Imagen

¡AREQUIPA LO CELEBRA!

Melgar sorprende a todos con el fichaje de Jhamir D’Arrigo, quien regresa después de su paso por Alianza Lima. No estará en este partido contra Sporting Cristal.

¡BIENVENIDOS AL PARTIDO!

Sporting Cristal y Melgar estarán chocando en minutos. Gran duelo por la Liga 1, en esta jornada 4 del Torneo Clausura 2025.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO y DIRECTO vía L1 MAX.
© Composición BOLAVIPSporting Cristal vs. Melgar EN VIVO y DIRECTO vía L1 MAX.

Este domingo 10 de agosto, Sporting Cristal y Melgar se enfrentan en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. El encuentro promete ser decisivo, especialmente para Sporting Cristal, que busca consolidarse en la cima de la tabla del Torneo Clausura 2025.

Sporting Cristal vs. Melgar por la Liga 1

El equipo celeste llega a este compromiso como el gran favorito. Se mantiene invicto, sin haber recibido goles en lo que va del torneo, y ocupa la tercera posición. Una victoria hoy les permitiría asumir el liderato del Clausura. Además, la expectativa es alta por el posible debut de sus recientes refuerzos, Luis Abram y Cristian Benavente, quienes podrían aportar un nuevo dinamismo al equipo.

Por su parte, Melgar afronta el partido en un momento de incertidumbre. Actualmente, en la novena posición, el equipo arequipeño ha mostrado un rendimiento irregular. La reciente salida de su entrenador ha generado inestabilidad, y aunque Juan Reynoso estará presente como nuevo director técnico, su influencia directa en el banquillo no será inmediata, lo que podría afectar la cohesión del equipo.

Presente de Sporting Cristal y Melgar

A pesar de la actual diferencia en la tabla de posiciones, el historial entre ambos equipos sugiere un partido muy disputado. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el balance es parejo, con dos victorias para cada equipo y un empate. Esto demuestra que, históricamente, los encuentros entre Sporting Cristal y Melgar son impredecibles, y ambos equipos tienen la capacidad de imponerse, independientemente de su momento actual.

¿Cuándo es el partido Sporting Cristal vs. Melgar?

El partido entre Sporting Cristal y Melgar se juega hoy, domingo 10 de agosto de 2025, a las 11:00 a.m. (hora de Perú). El encuentro se disputará en el Estadio Alberto Gallardo en Lima.

¿Qué canales transmitirán EN VIVO el Sporting Cristal vs. Melgar?

El partido entre Sporting Cristal y Melgar, que se jugará hoy, domingo 10 de agosto, a las 11:00 a.m. (hora de Perú) en el Estadio Alberto Gallardo, será transmitido en vivo por Liga 1 MAX. Puedes ver este canal a través de los servicios de cable como DirecTV, Claro TV, Win y Best Cable, o mediante las plataformas de streaming L1 Play, DGO y Zapping. Junto al minuto a minuto especial de Bolavip Perú.

Manuel Alejandro Carranza Salas
