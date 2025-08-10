Sporting Cristal 1-0 Melgar EN VIVO y GRATIS vía L1 MAX por el Clausura 2025: gol de Ian Wisdom

Sporting Cristal y Melgar estarán chocando en minutos. Gran duelo por la Liga 1, en esta jornada 4 del Torneo Clausura 2025.

Melgar sorprende a todos con el fichaje de Jhamir D’Arrigo, quien regresa después de su paso por Alianza Lima. No estará en este partido contra Sporting Cristal.

La Liga 1 presenta lo que será este gran duelo entre Sporting Cristal y Melgar, en el Estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal espera por lo que será el gran cotejo contra Melgar en su casa.

Sporting Cristal y Melgar en unos momentos, estarán chocando en el Estadio Alberto Gallardo por una nueva fecha de la Liga 1 en Perú. El hincha rimense sueña con llevarse el Torneo Clausura 2025.

Paulo Autuori habló en la previa del partido entre Sporting Cristal vs. Melgar: "Cada partido es un reto para nosotros, lo importante es jugar al fútbol con nuestras ideas, con convicción y claridad para plasmarlas".

Sporting Cristal confirmó que Cristian Benavente no tendrá minutos esta mañana. Seguramente para las próximas jornadas, estará en condiciones para ser tomado en cuenta por Paulo Autuori.

Melgar se encuentra en el estadio donde Sporting Cristal juega. El cuadro arequipeño listo para competir en el recinto deportivo.

La tuvo Sporting Cristal, luego de una salida fallida de FBC Melgar. Apuraron a Carlos Cáceda y lo salvó una posición adelantada de Irven Ávila.

Como lo mencionamos en la previa, el nuevo entrenador de Melgar está en la tribuna del Estadio Alberto Gallardo. Foto: Beto Leon Yucra.

Melgar es protagonista en estos primeros minutos contra Sporting Cristal. Presiona alto y genera dudas en la defensa de Sporting Cristal.

Irven Ávila comete una agresión contra Barrios, el defensa de Melgar. Se complica el capitán rimense. Podría ser tarjeta roja, en principio es amonestado.

Por esta patada de Irven Ávila se fue expulsado el capitán de Sporting Cristal ante Melgar.

Fernando Pacheco en ofensiva se queja de una mano en Melgar. Pero no pasa nada. Sigue el partido.

Sporting Cristal pide tarjeta roja para los jugadores de Melgar por una supuesta agresión. Pero el juego continúa sin problemas.

Apareció Ian Wisdom para rematar el balón que le quedó en el área rival. El primero de los rimenses.

Alejandro Ramos y Martín Távara fueron a la pelota, pero hubo un golpe de rodillas involuntario.

Este domingo 10 de agosto, Sporting Cristal y Melgar se enfrentan en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. El encuentro promete ser decisivo, especialmente para Sporting Cristal, que busca consolidarse en la cima de la tabla del Torneo Clausura 2025.

El equipo celeste llega a este compromiso como el gran favorito. Se mantiene invicto, sin haber recibido goles en lo que va del torneo, y ocupa la tercera posición. Una victoria hoy les permitiría asumir el liderato del Clausura. Además, la expectativa es alta por el posible debut de sus recientes refuerzos, Luis Abram y Cristian Benavente, quienes podrían aportar un nuevo dinamismo al equipo.

Por su parte, Melgar afronta el partido en un momento de incertidumbre. Actualmente, en la novena posición, el equipo arequipeño ha mostrado un rendimiento irregular. La reciente salida de su entrenador ha generado inestabilidad, y aunque Juan Reynoso estará presente como nuevo director técnico, su influencia directa en el banquillo no será inmediata, lo que podría afectar la cohesión del equipo.

Presente de Sporting Cristal y Melgar

A pesar de la actual diferencia en la tabla de posiciones, el historial entre ambos equipos sugiere un partido muy disputado. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el balance es parejo, con dos victorias para cada equipo y un empate. Esto demuestra que, históricamente, los encuentros entre Sporting Cristal y Melgar son impredecibles, y ambos equipos tienen la capacidad de imponerse, independientemente de su momento actual.

¿Cuándo es el partido Sporting Cristal vs. Melgar?

El partido entre Sporting Cristal y Melgar se juega hoy, domingo 10 de agosto de 2025, a las 11:00 a.m. (hora de Perú). El encuentro se disputará en el Estadio Alberto Gallardo en Lima.

¿Qué canales transmitirán EN VIVO el Sporting Cristal vs. Melgar?

El partido entre Sporting Cristal y Melgar, que se jugará hoy, domingo 10 de agosto, a las 11:00 a.m. (hora de Perú) en el Estadio Alberto Gallardo, será transmitido en vivo por Liga 1 MAX. Puedes ver este canal a través de los servicios de cable como DirecTV, Claro TV, Win y Best Cable, o mediante las plataformas de streaming L1 Play, DGO y Zapping. Junto al minuto a minuto especial de Bolavip Perú.