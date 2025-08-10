Ganó Sporting Cristal ante Melgar y así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Acumulada 2025

La Liga 1 Perú está en plena fecha 5 de Torneo Clausura 2025. Luego del triunfo de Universitario ante Sport Boys para subirse al primer lugar, ahora lo acompaña en lo más alto Sporting Cristal. Es que el conjunto ‘celeste’ ganó temprano este domingo ante Melgar y lo igualó en puntos.

Publicidad

Publicidad

Universitario y Sporting Cristal están en lo más alto del Torneo Clausura 2025, aprovechando que Cusco FC, equipo que sumó cuatro triunfos en las primeras cuatro fechas, tiene jornada libre. Los ‘Celestes’ se hicieron fuertes en el Alberto Gallardo ante el ‘Dominó’ en un encuentro muy friccionado y con poco juego.

Ian Wisdom marcó el único gol del partido para el 1-0 del equipo de Paulo Autuori ante los arequipeños, con un Juan Reynoso que vio el partido desde la tribuna, esperando por su debut en la próxima fecha (ante Ayacucho FC de local). El encuentro estuvo marcado por la gran cantidad de faltas y las expulsiones de Irven Ávila y Leonel González. En tanto, debutó Luis Abram.

ver también Tras anunciar a Cristian Benavente y Luis Abram, la polémica medida de Sporting Cristal contra sus hinchas que se hizo pública

La jornada de domingo tendrá dos partidos por la tarde. Primero, Los Chankas reciben en Andahuaylas al Atlético Grau de Ángel David Comizzo y Raúl Ruidíaz desde las 01:15 P.M. Y, luego, a las 03:30 P.M., en su estadio en Chongoyape, Juan Pablo II College enfrenta a Deportivo Binacional.

Publicidad

Publicidad

La fecha 5 de este Clausura 2025 termina este lunes 11 de agosto con dos partidos. Alianza Atlético recibe en Sullana a UTC desde las 03:00 P.M. y Deportivo Garcilaso, en el Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, juega ante el Alianza Universidad del profesor Roberto Mosquera a las 07:00 P.M.

Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú

Viernes 8 de agosto

Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano (goles de Pablo Cardenas y Danilo Ortíz).

Sábado 9 de agosto

Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima (gol de Pablo Ceppelini -de penal-).

ADT 1-0 Sport Huancayo (gol de Joao Rojas).

Universitario 1-0 Sport Boys (gol de Jairo Concha).

Publicidad

Publicidad

Domingo 10 de agosto

Sporting Cristal 1-0 Melgar (gol de Ian Wisdom).

01:15 PM: Los Chankas vs. Atlético Grau en Andahuaylas.

03:30 PM: Juan Pablo II College vs. Deportivo Binacional en Chongoyape.

Lunes 11 de agosto

03:00 PM: Alianza Atlético vs. UTC en Sullana.

07:00 PM: Deportivo Garcilaso vs. Alianza Universidad en Cusco.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú

POS CLUBES PTS J V E D DG 1 Sporting Cristal 13 5 4 1 0 +11 2 Universitario de Deportes 13 5 4 1 0 +7 3 Cusco FC 12 4 4 0 0 +7 4 Deportivo Garcilaso 8 4 2 2 0 +4 5 Alianza Lima 8 5 2 2 1 0 6 Sport Huancayo 7 5 2 1 2 0 7 ADT 6 4 2 0 2 -2 8 Cienciano 5 5 1 2 2 +1 9 Foot Ball Club Melgar 5 5 1 2 2 -2 10 Deportivo Binacional FC 4 3 1 1 1 0 11 Atlético Grau 4 3 1 1 1 -1 12 Juan Pablo II College 4 4 1 1 2 -2 13 Ayacucho Fútbol Club 4 5 1 1 3 -3 14 Sport Boys 4 5 1 1 3 -5 15 Alianza Atlético 3 4 0 3 1 -2 16 Alianza Universidad 3 4 1 0 3 -3 17 Los Chankas 3 3 1 0 2 -5 18 Comerciantes Unidos 2 4 0 2 2 -3 19 UTC 1 3 0 1 2 -2

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 (Acumulada)