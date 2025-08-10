Es tendencia:
Ganó Sporting Cristal ante Melgar y así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Acumulada 2025

El triunfo de los 'Celestes' ante el 'Dominó' movió la tabla del Clausura y también de la Acumulada anual. ¿Cómo quedó todo?

Por Renato Pérez

Sporting Cristal y Melgar disputaron un partido muy luchado.
Sporting Cristal y Melgar disputaron un partido muy luchado.

La Liga 1 Perú está en plena fecha 5 de Torneo Clausura 2025. Luego del triunfo de Universitario ante Sport Boys para subirse al primer lugar, ahora lo acompaña en lo más alto Sporting Cristal. Es que el conjunto ‘celeste’ ganó temprano este domingo ante Melgar y lo igualó en puntos.

Universitario y Sporting Cristal están en lo más alto del Torneo Clausura 2025, aprovechando que Cusco FC, equipo que sumó cuatro triunfos en las primeras cuatro fechas, tiene jornada libre. Los ‘Celestes’ se hicieron fuertes en el Alberto Gallardo ante el ‘Dominó’ en un encuentro muy friccionado y con poco juego.

Ian Wisdom marcó el único gol del partido para el 1-0 del equipo de Paulo Autuori ante los arequipeños, con un Juan Reynoso que vio el partido desde la tribuna, esperando por su debut en la próxima fecha (ante Ayacucho FC de local). El encuentro estuvo marcado por la gran cantidad de faltas y las expulsiones de Irven Ávila y Leonel González. En tanto, debutó Luis Abram.

Tras anunciar a Cristian Benavente y Luis Abram, la polémica medida de Sporting Cristal contra sus hinchas que se hizo pública

Tras anunciar a Cristian Benavente y Luis Abram, la polémica medida de Sporting Cristal contra sus hinchas que se hizo pública

La jornada de domingo tendrá dos partidos por la tarde. Primero, Los Chankas reciben en Andahuaylas al Atlético Grau de Ángel David Comizzo y Raúl Ruidíaz desde las 01:15 P.M. Y, luego, a las 03:30 P.M., en su estadio en Chongoyape, Juan Pablo II College enfrenta a Deportivo Binacional.

La fecha 5 de este Clausura 2025 termina este lunes 11 de agosto con dos partidos. Alianza Atlético recibe en Sullana a UTC desde las 03:00 P.M. y Deportivo Garcilaso, en el Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, juega ante el Alianza Universidad del profesor Roberto Mosquera a las 07:00 P.M.

Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú

Viernes 8 de agosto

  • Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano (goles de Pablo Cardenas y Danilo Ortíz).

Sábado 9 de agosto

  • Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima (gol de Pablo Ceppelini -de penal-).
  • ADT 1-0 Sport Huancayo (gol de Joao Rojas).
  • Universitario 1-0 Sport Boys (gol de Jairo Concha).
Domingo 10 de agosto

  • Sporting Cristal 1-0 Melgar (gol de Ian Wisdom).
  • 01:15 PM: Los Chankas vs. Atlético Grau en Andahuaylas.
  • 03:30 PM: Juan Pablo II College vs. Deportivo Binacional en Chongoyape.

Lunes 11 de agosto

  • 03:00 PM: Alianza Atlético vs. UTC en Sullana.
  • 07:00 PM: Deportivo Garcilaso vs. Alianza Universidad en Cusco.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú

POSCLUBESPTSJVEDDG
1Sporting Cristal135410+11
2Universitario de Deportes135410+7
3Cusco FC124400+7
4Deportivo Garcilaso84220+4
5Alianza Lima852210
6Sport Huancayo752120
7ADT64202-2
8Cienciano55122+1
9Foot Ball Club Melgar55122-2
10Deportivo Binacional FC431110
11Atlético Grau43111-1
12Juan Pablo II College44112-2
13Ayacucho Fútbol Club45113-3
14Sport Boys45113-5
15Alianza Atlético34031-2
16Alianza Universidad34103-3
17Los Chankas33102-5
18Comerciantes Unidos24022-3
19UTC13012-2
Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 (Acumulada)

POSCLUBESPTSJVEDDG
1Universitario de Deportes52231643+33
2Cusco FC46221444+21
3Sporting Cristal45231436+18
4Alianza Lima45231364+12
5Alianza Atlético37221147+8
6Sport Huancayo37231148+2
7FBC Melgar3623995+6
8Deportivo Garcilaso35221057+13
9ADT3022868-8
10Cienciano28236107+5
11Atlético Grau2621687-2
12Los Chankas2621687-6
13Sport Boys24236611-7
14Juan Pablo II College23226511-10
15Deportivo Binacional2221579-13
16UTC20215511-19
17Ayacucho Fútbol Club19235414-16
18Alianza Universidad14223514-20
19Comerciantes Unidos13222713-17
renato pérez
Renato Pérez
