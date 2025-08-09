Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Así quedó la tabla del Clausura y Acumulado tras el Universitario vs. Sport Boys en la fecha cinco

La tabla del Torneo Clausura y Acumulado se movió tras el Universitario vs. Sport Boys.

Por Bruno Castro

Universitario vs. Sport Boys.
© Liga 1Universitario vs. Sport Boys.

El Torneo Clausura no para y en esta fecha número cinco se jugó un partidazo en el Estadio Monumental. Universitario vs. Sport Boys, un duelo que trajo grandes emociones, pero que a su vez hizo que la tabla se mueva. Conoce los cambios que se han dado a continuación.

Publicidad

El inicio de este partido trajo una gran polémica, una dura falta por detrás de Matías Di Benedetto frente a Erick Gonzáles. El zaguero central entró con vehemencia causando un dolor importante a su rival, el cual intentó seguir en el terreno de juego, pero luego tuvo que ser cambiado. A pesar de lo que ocasionó, el futbolista solo recibió una amarilla.

En cuanto al gol de la contienda, tenemos que hablar de una obra de arte que se vio en el Estadio Monumental. Pese al error de Sport Boys en salida, Jairo Concha no se quedó con el arco servido, sino que se buscó el espacio para hacer un remate de media distancia que hizo disfrutar a todos los hinchas. Un disparo digno de enmarcar a los 20 minutos del primer tiempo.

Tras esto, el partido sufrió un bajón en la segunda parte en donde Universitario de Deportes si bien buscó el segundo, no logró tener eficacia en los remates. Mientras que los ‘rosados’ la tuvo difícil para logar el empate, casi sin oportunidades en el partido.

Publicidad

Así se mueve la tabla del Torneo Clausura

Así se mueve la tabla del Acumulado

Los partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura

En esta jornada número cinco del Torneo Clausura se ha disfrutado buenos partidos, pero por ahora se vienen dando muy pocos goles. Así van los partidos:

Publicidad

Viernes 8 de agosto:

  • Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano

Sábado 9 de agosto:

  • Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima
  • ADT 1-0 Sport Huancayo
  • Universitario 1-0 Sport Boys

Domingo 10 de agosto:

  • Sporting Cristal vs. Melgar
  • Chankas vs. Atlético Grau
  • Juan Pablo II vs. Binacional
Publicidad

Lunes 11 de agosto:

  • Alianza Atlético vs. UTC
  • Deportivo Garcilaso vs. Alianza Universidad
Jairo Concha aprovechó un error de Sport Boys y se mandó un golazo en el Monumental

ver también

Jairo Concha aprovechó un error de Sport Boys y se mandó un golazo en el Monumental

Alianza Lima confirmó su salida y será el primer refuerzo de Juan Reynoso en Melgar

ver también

Alianza Lima confirmó su salida y será el primer refuerzo de Juan Reynoso en Melgar

bruno castro
Bruno Castro
Lee también
La llamativa revelación de Concha sobre enfrentar a Palmeiras por Libertadores: "El grupo está..."
Copa Libertadores

La llamativa revelación de Concha sobre enfrentar a Palmeiras por Libertadores: "El grupo está..."

Jairo Concha aprovechó un error de Sport Boys y se mandó un golazo en el Monumental
Liga 1

Jairo Concha aprovechó un error de Sport Boys y se mandó un golazo en el Monumental

La violenta falta de Di Benedetto que sacó a Erick Gonzáles del partido
Liga 1

La violenta falta de Di Benedetto que sacó a Erick Gonzáles del partido

Hinchas de Universitario ya piensan en Palmeiras, pero señalan los dos reprobados ante Sport Boys: “Nivel discreto”
Universitario

Hinchas de Universitario ya piensan en Palmeiras, pero señalan los dos reprobados ante Sport Boys: “Nivel discreto”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo