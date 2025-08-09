Así quedó la tabla del Clausura y Acumulado tras el Universitario vs. Sport Boys en la fecha cinco

El Torneo Clausura no para y en esta fecha número cinco se jugó un partidazo en el Estadio Monumental. Universitario vs. Sport Boys, un duelo que trajo grandes emociones, pero que a su vez hizo que la tabla se mueva. Conoce los cambios que se han dado a continuación.

El inicio de este partido trajo una gran polémica, una dura falta por detrás de Matías Di Benedetto frente a Erick Gonzáles. El zaguero central entró con vehemencia causando un dolor importante a su rival, el cual intentó seguir en el terreno de juego, pero luego tuvo que ser cambiado. A pesar de lo que ocasionó, el futbolista solo recibió una amarilla.

En cuanto al gol de la contienda, tenemos que hablar de una obra de arte que se vio en el Estadio Monumental. Pese al error de Sport Boys en salida, Jairo Concha no se quedó con el arco servido, sino que se buscó el espacio para hacer un remate de media distancia que hizo disfrutar a todos los hinchas. Un disparo digno de enmarcar a los 20 minutos del primer tiempo.

Tras esto, el partido sufrió un bajón en la segunda parte en donde Universitario de Deportes si bien buscó el segundo, no logró tener eficacia en los remates. Mientras que los ‘rosados’ la tuvo difícil para logar el empate, casi sin oportunidades en el partido.

Así se mueve la tabla del Torneo Clausura

Así se mueve la tabla del Acumulado

Los partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura

En esta jornada número cinco del Torneo Clausura se ha disfrutado buenos partidos, pero por ahora se vienen dando muy pocos goles. Así van los partidos:

Viernes 8 de agosto:

Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano

Sábado 9 de agosto:

Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima

ADT 1-0 Sport Huancayo

Universitario 1-0 Sport Boys

Domingo 10 de agosto:

Sporting Cristal vs. Melgar

Chankas vs. Atlético Grau

Juan Pablo II vs. Binacional

Lunes 11 de agosto:

Alianza Atlético vs. UTC

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Universidad

