“Su estadio está sobre el agua”: la durísima crítica de Franco Velazco en la previa del Sporting Cristal vs. Universitario

El clásico moderno del fútbol peruano entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes sufrió una reprogramación. Como bien sabemos, el encuentro estaba pactado para el día de ayer 15 de octubre en el Estadio Nacional, pero no obtuvo las garantías de seguridad debido a la marcha que se realizó en la capital. Ahora, sabiendo que ya hay una nueva fecha estipulada, fue Franco Velazco quien alzó la voz respecto a la organización del evento y dejó una ‘chiquita’ para el rival.

Sabiendo que Sporting Cristal será local en el Estadio Nacional y no en el Estadio Alberto Gallardo como debería ser, el administrador de Universitario de Deportes enfatizó en que se deben mejorar a como de lugar las infraestructuras deportivas en el país para que no sucedan esta clase de escenarios. Además, hizo énfasis en que los merengues no tienen la culpa de dicha situación ya que el recinto deportivo de los celestes está prácticamente sobre el agua.

“Son cosas en el que sistema fútbol tiene que cambiar. Hablamos de un club importante y que desafortunadamente tienen arrendado el estadio municipal de San Martín de Porres y encima la mitad del estadio está sobre el agua. No es culpa de la ‘U’ que la infraestructura deportiva que supuestamente recae en los clubes no se encuentre acorde y no muestre las condiciones para jugar como debió ocurrir sin problemas en el Alberto Gallardo”; comentó Franco Velazco el día de hoy en conversación con la prensa local en Campo Mar.

¿Por qué Sporting Cristal no puede jugar de local en el Estadio Alberto Gallardo frente a Universitario?

Una de las principales razones por las que Sporting Cristal no puede jugar en condición de local en el Estadio Alberto Gallardo ante Universitario de Deportes tiene que ver con un tema de seguridad e infraestructura. Si bien en años anteriores sí se pudo ver el clásico moderno en dicho recinto deportivo, hoy parece que no hay garantías para una demanda tan alta de aficionados, peor aún si es que se quisiera una duelo con ambas hinchadas.

Otro motivo tiene que ver con la falta de iluminación. Los partidos que se juegan en el Estadio Alberto Gallardo son por la tarde, así que un día de semana en ese horario no sería tan provechoso para el club rimense en cuanto a la asistencia. Finalmente, y no por ello menos importante, la taquilla también tiene relevancia. Al jugarse en el Estadio Nacional y con un aforo mucho mayor, claramente la directiva de Sporting Cristal prefiere un rédito económico más amplio a estas alturas del campeonato cuando es el último gran evento de la temporada.

¿Cuándo se disputará el duelo entre Sporting Cristal vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025?

El clásico moderno entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes está programado para el próximo jueves 23 de octubre a las 20:00 hora local y se jugará en el Estadio Nacional de Lima. Es importante mencionar que el encuentro será transmitido por los canales oficiales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘, además que gracias a ‘Bolavip Perú‘ vivirás las incidencias por medio del minuto a minuto.

