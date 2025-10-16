¿Purga en el Rímac? Paulo Autuori empezó a decidir el futuro de 6 jugadores en Sporting Cristal

Sporting Cristal ya viene pensando en la temporada 2026. Sin chances de conseguir el título de la Liga 1 2025 y teniendo todavía algunas jornadas para terminar la campaña en la mejor posición posible, la directiva rimense junto al profesor Paulo Autuori estarían tomando importantes decisiones respecto a salidas y renovaciones de jugadores para empezar a armar una plantilla mucho más competitiva a la de ahora.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Sporting Cristal

Claramente, el hincha de Sporting Cristal no está para nada contento con pasar otro año sin campeonar en el fútbol peruano y los cuestionamientos cada vez son más enfáticos sobre las determinaciones que se toman en la directiva, sobre todo ahora que la responsabilidad recae en Julio César Uribe y Gustavo Zevallos. Bueno, en esta ocasión fue el comunicador deportivo Denilson Barrenechea quien reveló algunas novedades muy importantes de la interna del club rimense.

Nombres como los de Martín Távara, Rafael Lutiger, Jhilmar Lora, Irven Ávila, Alejandro Duarte y Nicolás Pasquini fueron los mencionados recientemente. Cada uno con distinta suerte y con destinos que empezarán a definirse durante estas horas, se espera que muy pronto existan las confirmaciones respectivas para el conocimiento y tranquilidad de los aficionados. Es muy probable que dicha situación se concrete al término de la Liga 1 2025, pero aquí van las novedades.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Estudio Fútbol

Las salidas y renovaciones que se vienen muy pronto en Sporting Cristal

De acuerdo a una reciente información del periodista Denilson Barrenechea, podemos conocer que jugadores como Martín Távara y Rafael Lutiger estarían muy cerca de renovar su vínculo contractual. En el caso del volante, la situación parece ser muy sencilla al ser representado por la empresa AGREF que trabaja a la par con Sporting Cristal; mientras que el defensor central permanecería en el club a pesar de los rumores que lo acercaban a Alianza Lima en las últimas horas.

Fuente: @IdentidaCelest

Publicidad

Publicidad

Irven Ávila y Jhilmar Lora aún están en veremos. Ambos terminan contrato al final de la presente temporada y se entiende que las conversaciones están en pausa hasta nuevo aviso para determinar cuáles serán sus futuros. Finalmente, Nicolás Pasquini y Alejandro Duarte dejarán de pertenecer a Sporting Cristal a partir del próximo año. Ninguno será renovado y es muy probable que la directiva ya empieza a buscar a sus reemplazos para no desequilibrar al plantel.

Día, hora y canal el próximo partido de Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal se prepara para la reanudación de la competencia y en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 viajarán a la ciudad del Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso el próximo domingo 19 de octubre a las 17:30 hora local en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. La transmisión estará a cargo de las señales oficiales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, seguirás todas las incidencias del mismo gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

ver también ¿Diego Enríquez deja Sporting Cristal? así respondió el jugador: “Esperemos que se pueda dar…”