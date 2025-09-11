¿Qué dirán Jorge Fossati y Óscar Ibáñez? El mea culpa de Juan Reynoso tras el fracaso de Perú: “Hay muchos responsables”

A raíz de que la Selección Peruana concretó un verdadero fracaso en el camino rumbo al Mundial 2026, hay distintas versiones y posturas de cuáles fueron los verdaderos errores que se cometieron. Ahora mismo el nombre de Juan Reynoso genera tendencia en el país al dar la cara y confesar algunas cuestiones que sin duda alguna dan mucho qué hablar, sobre todo cuando reconoce parte de responsabilidad en lo sucedido y evidencia que hay muchos otros culpables.

Teniendo en cuenta que la Selección Peruana tuvo a 3 entrenadores en el proceso mundialista que acaba de terminar, tales como Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez, cualquiera podría decir que desde ahí podría iniciarse un debate para determinar el declive del equipo. Dicho esto, el popular ‘Cabezón’ no quiso quedarse en lo superficial y fue más allá, dando a entender incluso que directivos y periodistas tienen mucho que ver en este desastre.

“Me hago responsable de lo que me tocó. Jugué seis partidos, hasta ahí es mi grado de responsabilidad. Tuve mi evaluación, mis respuestas y soluciones. Ellos pensaron que la solución iba por otro lado. El fútbol y la vida acomodan todo. Ojalá que los que tienen que hacerse responsables, también levanten la mano como yo lo estoy haciendo”; confesó en primera instancia Juan Reynoso el día de hoy en una conferencia de prensa de FBC Melgar en la ciudad de Arequipa.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Qué más dijo Juan Reynoso sobre el fracaso de Perú rumbo al Mundial 2026?

Yendo al detalle de cómo empezó a darse este camino nefasto de la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Juan Reynoso aclaró que no necesariamente la única culpa tiene que ver con los entrenadores que estuvieron y los jugadores que entrenaban en Videna, sino que el asunto va mucho más allá ya que al hablar del peor proceso de la historia sin duda alguna existen varios factores que comprenden este desenlace.

“Ojo, no solo los culpables son los técnicos y los jugadores, hay muchos más culpables y responsables. Es más, hay muchos colegas de ustedes en Lima que son igual o más responsables porque históricamente han maquillado las cosas. Pero bueno, que cada quien asuma su parte de culpa. Yo no estoy señalando a nadie, solo estoy comentando mi reflexión. Yo sé que en 5 minutos me van a estar liquidando en redes sociales, pero ustedes saben que ese tema a mí no me preocupa”; finalizó Juan Reynoso en conversación con la prensa arequipeña.

Publicidad

Publicidad

Fuente: La Bicolor

Los números de Juan Reynoso al mando de la Selección Peruana

Juan Reynoso fue el sucesor de Ricardo Gareca en la Selección Peruana y su estadía no fue la esperaba en las instalaciones de Videna. Al mando del equipo de todos sumó un total de 14 partidos, entre amistosos y oficiales, con un saldo de 4 triunfos, 7 derrotas y 3 empates. En el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, tan solo consiguió 2 puntos de 18 posibles en las primeras 6 fechas y se anotó 1 gol en estos encuentros.

La decisión que tomaron en la FPF pensando en el próximo entrenador

Tras el anuncio en donde se confirmó la salida de Óscar Ibáñez como entrenador de la Selección Peruana, ahora desde la Federación Peruana de Fútbol se tomarán tiempo prudente para elegir al nuevo director técnico. De acuerdo a distintas informaciones, se escogerá a un interino para que asuma el cargo pensando en los amistosos de octubre y noviembre, con lo cual recién a inicios del 2026 se conocería de forma concreta quién tomará las riendas de la Bicolor.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Fue campeón en 4 países, Jean Ferrari lo buscó para Universitario y ahora suena para dirigir la Selección Peruana