Mientras Óscar Ibáñez no lo mira para la Selección Peruana, los elogios de Jhonny Vidales a Juan Reynoso: “Es muy exigente”

Jhonny Vidales es uno de los goleadores de la Liga 1, pero aún así no fue tomado en cuenta en la Selección Peruana. Ahora se enfoca en FBC Melgar y habla sobre Juan Reynoso.

Renato Pérez

Jhonny Vidales con camiseta de FBC Melgar.
Si bien la Selección Peruana ya tiene a sus convocados y difícilmente se conozcan de novedades en los próximos días, a menos de alguna sanción o lesión inesperada, uno de los jugadores que pudo haber estado en la delegación oficial es Jhonny Vidales. El atacante de FBC Melgar es de los mejores jugadores de la Liga 1 2025 y sorprende que Óscar Ibáñez no lo haya tenido en cuenta.

Fuente: FBC Melgar
Fuente: FBC Melgar

Ahora, sin ánimos de resentimiento o algo por el estilo, Jhonny Vidales dio ciertos detalles de la nueva etapa que viene atravesando en el equipo arequipeño que desde hace algunas semanas es liderado técnicamente Juan Reynoso. Así es, el exentrenador de la Selección Peruana volvió al balompié nacional y a un club que conoce a la perfección al incluso haber sido campeón en la temporada 2015.

Enfocado en los propósitos grupales de FBC Melgar en lo que resta del Torneo Clausura 2025, el atacante de 33 años destacó el nivel de los entrenamientos en el equipo ahora que el popular ‘Cabezón’ está al mando’. Además, evidenció que la idea primordial es luchar por la obtención del campeonato, a pesar de que ahora mismo equipos Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Cusco FC y Alianza Lima llevan la delantera.

Los elogios de Jhonny Vidales al trabajo de Juan Reynoso en FBC Melgar

Juan Reynoso nos ha inculcado la idea de que podemos competir por el campeonato. Se nos escaparon los puntos ante ADT en el último minuto y ahora se nos vienen tres partidos duros. Desde su llegada, ha sido muy exigente. Estamos seguros de que podemos pelear. El equipo está respondiendo de manera excelente y creo que podemos lograr los resultados”; expresó Jhonny Vidales en una reciente entrevista con el programa ‘Mano a Mano‘.

Como bien sabemos, Juan Reynoso siempre se ha caracterizado por ser un director técnico bastante exigente en sus sesiones de entrenamiento y a la vez en los requerimientos hacia el jugador. En la Selección Peruana no le fue para nada bien, pero es muy probable que ahora al mando de FBC Melgar vuelva a conseguir el prestigio que en su momento consiguió y por lo cual es que Jhonny Vidales no duda en elogiar dicha metodología de trabajo.

¿Qué dijo Jhonny Vidales tras no ser convocado a la Selección Peruana?

“Me sentí cerca. Uno de mis objetivos a principio de año era llegar a la selección. Creo que estuve cerca de esta última convocatoria. Pase a un club como Melgar, un club más competitivo, más exigente, con la idea de poder llegar a la selección. Me ilusioné, pero hay que seguir trabajando. Con los jugadores que hay, yo me pondría de ‘9’, creo que por mis características podría aportar en esa posición”; enfatizó Jhonny Vidales sobre su lejanía de los planes de Óscar Ibáñez.

Los números de Jhonny Vidales en lo que va de la temporada 2025

Vistiendo la camiseta de ADT de Tarma durante la primera parte de la temporada 2025 y ahora jugando en FBC Melgar en este Torneo Clausura 2025, Jhonny Vidales ha jugado un total de 24 partidos entre Liga 1 y Copa Sudamericana. Lleva 16 goles anotados y 2 asistencias, siendo de esta manera uno de los máximos goleadores del campeonato que tranquilamente pudo haber estado hoy mismo entrenando con la Selección Peruana, pero finalmente no fue así.

Renato Pérez
Renato Pérez
