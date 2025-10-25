Tras el triunfo de Cusco FC, qué necesita Universitario ante ADT para salir campeón del Clausura y tricampeón nacional

La Liga 1 está llegando a su final y falta muy poco para que se pueda conocer al campeón nacional. Todo indica que Universitario de Deportes es el gran favorito, pero todavía necesita un resultado más para poder festejar a lo grande. Por eso acá te decimos que es lo que falta para que los ‘cremas’ puedan celebrar un nuevo título nacional.

Atlético Grau pudo darle el título a los ‘cremas’ sin la necesidad de jugar, pero en este caso no pudieron frente a Cusco FC. El cuadro imperial que no mostró un gran nivel, sufrió bastante, con lo que el partido terminó con un triunfo de casa por la mínima diferencia que deja el torneo vivo por ahora.

¿Qué necesita Universitario tras el triunfo de Cusco FC?

La victoria de Cusco FC obliga a Universitario de Deportes a salir con todo en el siguiente encuentro. ADT no será un rival nada fácil, nadie quiere que celebren en su cara, por eso se espera un choque bastante peleado entre ambos, buscando claro evitar la celebración.

Pero si es que los dirigidos por Jorge Fossati quieren celebrar y ya salir campeón, entonces un triunfo es lo que necesitan para gritar a todo el mundo que son Tricampeones nacionales. Con una victoria mantienen su ventaja de 10 puntos frente a los cusqueños, lo que haría imposible que los alcancen a falta de solo 3 fechas por disputarse.

Ahora, si es que no logran ganar, entonces tendrán que esperar una fecha más. Pero dependerán del juego entre Alianza Universidad ante Cusco FC. Pues en este caso la jornada 17 tendrá a los ‘merengues’ descansando y por lo tanto, deberán esperar una caída de los cusqueños para ser campeones, de no darse, todo se definiría en la fecha 18 con la U ante Deportivo Garcilaso.

Así va la tabla del Torneo Clausura

Así va por el momento la tabla del Torneo Clausura tras el triunfo de Cusco FC ante Atlético Grau.

Tabla del Torneo Clausura: