Hernán Barcos arribó a Cajamarca junto a Pablo Lavandeira, también exjugador de Alianza Lima, para su presentación oficial. Fiel a su estilo, el ‘Pirata’ ofreció declaraciones contundentes, dejando claro que ha dejado atrás su etapa en su antiguo club y que confía plenamente en el proyecto de FC Cajamarca.

“Cada uno de nosotros está acá porque queremos y por el proyecto social y humano. Todos los jugadores, profesores y la dirigencia estamos en la misma línea. FC Cajamarca es un ejemplo del fútbol peruano”, expresó el ‘9’ en conferencia de prensa.

El delantero cumplirá 42 años en abril y esta será su última temporada como futbolista profesional. Su objetivo parece ser dejar un legado en el club cajamarquino, no solo dentro del campo, sino también desde la gerencia deportiva.

Según se pudo conocer, a partir de 2027, el atacante argentino podría asumir un cargo en el club recién ascendido a la Liga 1. Queda por ver cómo le irá en esta nueva etapa.

El proyecto que llamó la atención de Hernán Barcos

La mayoría de los equipos recién ascendidos a la Liga 1 suelen enfocarse en mantener la categoría, pero FC Cajamarca se está armando con jugadores de experiencia y calidad para apuntar más alto.

“Estamos armando un Centro de Alto Rendimiento (CAR) y creando un estadio que está al 80%. Estamos a punto de cerrar un expediente técnico. Aún no está definido el nombre. Hay arquitectura, soy ingeniero civil de profesión”, explicó Edisson Zavaleta, presidente de la institución.

¿En Alianza Lima extrañan a Hernán Barcos?

No solo el club o los jugadores, sino también los hinchas sienten la ausencia. En redes sociales, varios aficionados del cuadro ‘íntimo’ expresaron que, si Hernán Barcos no continuaba en el plantel, al menos podrían haberle dado un cargo en la gerencia deportiva. El ‘9’ se despidió de Matute sin siquiera un partido de despedida.

