Universitario tomó una decisión sorpresiva y de alto riesgo a puertas de iniciar la Liga 1 2026. Según reveló el periodista Tavo Serpa, el club crema podría perder a Jesús Castillo, justo cuando el torneo está a punto de comenzar y la planificación parecía cerrada.

La información es clara y genera alarma: “Jesús Castillo tiene una oferta importante del exterior. Es posible que no continúe en Universitario”. La frase encendió las alertas en Ate, porque no se trata de un jugador más, sino del futbolista llamado a ocupar un rol clave en el mediocampo.

Tras la salida de Rodrigo Ureña, Jesús Castillo había sido señalado internamente como su reemplazo natural. Su despliegue, orden táctico y conocimiento del sistema lo convertían en la pieza que equilibraría al equipo en el centro del campo, una zona vital para competir en Liga 1 y en la Copa Libertadores.

El problema es mayor si se concreta su salida. Universitario se quedaría sin volante central titular a pocos días del inicio de la pretemporada de cara al campeonato, obligando al comando técnico a improvisar o salir de urgencia al mercado, algo que siempre implica riesgo deportivo y económico.

Castillo está a punto de dejar Universitario. (Foto: X)

Jesús Castillo se va de Universitario

Con la información del periodista Tavo Serpa, Jesús Castillo cuenta con una oferta del exterior y está analizando dejar Universitario. Habrá qué ver si es que la ‘U’ acepta la negociación y brinda su visto bueno para que se realice.

La decisión es contundente, pero también peligrosa. Universitario apuesta a no frenar una oportunidad internacional para Castillo, pero el costo puede ser alto si no encuentra un reemplazo inmediato. Con la Liga 1 2026 a la vuelta de la esquina, la ‘U’ juega una partida delicada: priorizar el futuro del jugador o proteger la estructura del equipo. El margen de error es mínimo.

Jesús Castillo jugando con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Hasta cuándo Jesús Castillo tiene contrato con Universitario?

Jesús Castillo tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2028, así lo confirmó el medio Transfermarkt.

¿Cuánto dinero gana Jesús Castillo?

Jesús Castillo gana 15 mil dólares mensuales en Universitario, según la información más reciente de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 180 mil dólares.

Datos claves

Jesús Castillo recibió una oferta del exterior y podría dejar Universitario antes de la Liga 1.

El periodista Tavo Serpa reveló que el mediocampista central analiza su salida inmediata del club.

Universitario perdería a Castillo tras la partida de Rodrigo Ureña previo al torneo 2026.

