¿Señaló a Paulo Autuori? El sentido mensaje de Gianfranco Chávez tras irse de Sporting Cristal: “Con el corazón en la mano”

Luego de distintos rumores e informaciones durante las últimas horas, por fin se pudo conocer el adiós definitivo de Gianfranco Chávez de las filas de Sporting Cristal. El canterano celeste cambiará de aires en este Torneo Clausura 2025 y recientemente aprovechó sus redes sociales para enviar un sentido mensaje de agradecimiento por todos los años que vivió en el Rímac.

En cuanto a la despedida que el mismo club cervecero le dedicó, en horas de la mañana publicó un video bastante emotivo con todas las etapas que tuvo el defensor central en el plantel. “¡Nuestro agradecimiento por siempre defender la Celeste con profesionalismo! ¡Éxitos, Gianfranco!”. Obviamente, el mensaje del protagonista tuvo más texto y agradeció a todos los que fueron parte de su vida.

“Hoy, con sentimientos encontrados, el corazón en la mano pero lleno de gratitud, me toca decirles adiós. Llegué a Sporting Cristal siendo un niño de 9 años lleno de sueños y me voy luego de 18 años siendo un futbolista profesional con varios de esos sueños hechos realidad. Nunca olvidaré los momentos que vivimos juntos. Ni los buenos, ni los no tan buenos. Todos fueron aprendizaje y formaron lo que soy”; posteó Gianfranco Chávez en sus redes sociales oficiales.

Fuente: @gianfrancochavez4

¿Paulo Autuori tuvo que ver con la salida de Gianfranco Chávez de Sporting Cristal?

Si bien es cierto que en ningún momento del mensaje anteriormente expuesto se aprecia una mención hacia Paulo Autuori o al actual comando técnico que lidera al primer equipo de Sporting Cristal, se sabe que la decisión de no contar más con los servicios de Gianfranco Chávez llegó por parte del entrenador brasileño y a partir de ahí fue que perdió espacio en las planificaciones del Torneo Clausura 2025.

Fuente: Sporting Cristal

El defensor central de 26 años no ha sumado minutos de competencia en esta segunda etapa del campeonato regular y a pesar de haber sido uno de los capitanes de esta temporada en la interna de Sporting Cristal, además de haberse formado en las divisiones menores de la institución, hoy incluso se afirma que su futuro está totalmente confirmado en otro equipo grande de la capital.

¿Cuál será el futuro de Gianfranco Chávez en el Torneo Clausura 2025?

Gianfranco Chávez tiene todo arreglado para sumarse al plantel de Alianza Lima comandado por Néstor Gorosito. Es más, de acuerdo al comunicador deportivo Gerson Cuba, el zaguero central estará el día de hoy en las instalaciones de Matute para estampar su firma y finiquitar todos los detalles, con lo cual se espera que mañana sea presentado oficialmente a nivel nacional.

