Alianza Lima hizo oficial a Gianfranco Chávez y los hinchas íntimos le dejaron un fuerte mensaje: “Aquí no…”

En un mensaje de último minuto, Alianza Lima confirmó el fichaje de Gianfranco Chávez. Haciendo oficial la noticia, el cuadro íntimo empleó sus redes sociales para anunciar al exdefensa de Sporting Cristal.

“Una nueva historia comienza en La Victoria. Gianfranco Chávez ya es blanquiazul. ¡A darlo todo!”, publicó la cuenta oficial de Alianza Lima sobre el fichaje de Gianfranco Chávez, el exdefensa de Sporting Cristal.

Y es que más allá de una contratación, acá el punto de inflexión es que Gianfranco Chávez es abiertamente hincha de Sporting Cristal. Formándose en las canteras, debutando e incluso siempre exponiendo su fanatismo, ahora le tocará defender los colores de Alianza Lima, club considerado enemigo de los celestes.

Por eso es que varias respuestas se registraron en la publicación de Alianza Lima. Si bien muchos fanáticos le desearon lo mejor, otros tantos le recordaron su pasado en Sporting Cristal e incluso algunos le advirtieron que en La Victoria no tendría perdón de nada.

Chávez firmó por Alianza. (Foto: Alianza Lima)

El comentario del hincha de Alianza Lima por el fichaje de Gianfranco Chávez

El comentario que tomó más relevancia fue el del conocido influencer íntimo Walo. El hincha de Alianza Lima dijo esto sobre el fichaje de Gianfranco Chávez: “A partir de hoy corresponde apoyarlo y empujarlo a que lo mejor de su carrera sea con nuestros colores. Debería arrancar el sábado y miércoles”.

Otros perfiles también comentaron como lo hizo Victor_06, con el usuario @Ce14Vor: “¿Porque piensan que hay una rivalidad? ustedes no existen, no nos genera nada que Chávez sea exCristal, es como si fuera exChankas”.

