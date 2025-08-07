Es tendencia:
logotipo del encabezado
Alianza Lima

Alianza Lima hizo oficial a Gianfranco Chávez y los hinchas íntimos le dejaron un fuerte mensaje: “Aquí no…”

El club de La Victoria confirmó la contratación del exdefensa de Sporting Cristal y las redes sociales ardieron.

Por Aldo Cadillo

Gianfranco Chávez con la camiseta de Alianza Lima.
© Alianza Lima.Gianfranco Chávez con la camiseta de Alianza Lima.

En un mensaje de último minuto, Alianza Lima confirmó el fichaje de Gianfranco Chávez. Haciendo oficial la noticia, el cuadro íntimo empleó sus redes sociales para anunciar al exdefensa de Sporting Cristal.

Publicidad

“Una nueva historia comienza en La Victoria. Gianfranco Chávez ya es blanquiazul. ¡A darlo todo!”, publicó la cuenta oficial de Alianza Lima sobre el fichaje de Gianfranco Chávez, el exdefensa de Sporting Cristal.

Y es que más allá de una contratación, acá el punto de inflexión es que Gianfranco Chávez es abiertamente hincha de Sporting Cristal. Formándose en las canteras, debutando e incluso siempre exponiendo su fanatismo, ahora le tocará defender los colores de Alianza Lima, club considerado enemigo de los celestes.

Por eso es que varias respuestas se registraron en la publicación de Alianza Lima. Si bien muchos fanáticos le desearon lo mejor, otros tantos le recordaron su pasado en Sporting Cristal e incluso algunos le advirtieron que en La Victoria no tendría perdón de nada.

Publicidad
Imagen
Chávez firmó por Alianza. (Foto: Alianza Lima)

El comentario del hincha de Alianza Lima por el fichaje de Gianfranco Chávez

El comentario que tomó más relevancia fue el del conocido influencer íntimo Walo. El hincha de Alianza Lima dijo esto sobre el fichaje de Gianfranco Chávez: “A partir de hoy corresponde apoyarlo y empujarlo a que lo mejor de su carrera sea con nuestros colores. Debería arrancar el sábado y miércoles”.

Otros perfiles también comentaron como lo hizo Victor_06, con el usuario @Ce14Vor: “¿Porque piensan que hay una rivalidad? ustedes no existen, no nos genera nada que Chávez sea exCristal, es como si fuera exChankas”.

Publicidad
Universitario bloqueó un fichaje de Sporting Cristal y Joel Raffo termina favoreciendo a Alianza Lima

ver también

Universitario bloqueó un fichaje de Sporting Cristal y Joel Raffo termina favoreciendo a Alianza Lima

Paolo Guerrero sorprende con pícaro saludo a Universitario y enciende el debate en todo el Perú

ver también

Paolo Guerrero sorprende con pícaro saludo a Universitario y enciende el debate en todo el Perú

aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Universitario bloqueó fichaje de Sporting Cristal y termina favoreciendo a Alianza Lima
Liga 1

Universitario bloqueó fichaje de Sporting Cristal y termina favoreciendo a Alianza Lima

¿Señaló a Autuori? El sentido mensaje de Gianfranco Chávez tras irse de Cristal: "Con el corazón en la mano"
Sporting Cristal

¿Señaló a Autuori? El sentido mensaje de Gianfranco Chávez tras irse de Cristal: "Con el corazón en la mano"

Mientras Luis Abram vuelve a Cristal: Se reveló lo que Alianza pagó por Gianfranco Chávez
Liga 1

Mientras Luis Abram vuelve a Cristal: Se reveló lo que Alianza pagó por Gianfranco Chávez

Sinner, Alcaraz y Djokovic pelearán en el US Open por el mayor premio económico en la historia del tenis
Tenis

Sinner, Alcaraz y Djokovic pelearán en el US Open por el mayor premio económico en la historia del tenis

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo