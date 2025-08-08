La radical decisión de Néstor Gorosito con Gianfranco Chávez tras su llegada a Alianza Lima

Gianfranco Chávez es nuevo jugador de Alianza Lima tras terminar su contrato con Sporting Cristal. Si bien se conoció que no fue un pedido del técnico Néstor Gorosito, sino más una gestión de la dirigencia, ahora el defensor está junto con el plantel y el ‘Pipo’ tomó una decisión.

Hay que recordar que Gianfranco Chávez viene con ritmo de juego pues estuvo con Sporting Cristal en el Torneo Apertura 2025. Además, venía practicando con el plantel principal, por lo que su asimilación al cuadro de Alianza Lima no debería tardar mucho. En ese sentido, el técnico Néstor Gorosito tomó una decisión.

Pasa que Alianza Lima juega este sábado ante Ayacucho por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. Sabiendo que tendrá que visitar la altura, el técnico Néstor Gorosito, así no lo pida, tiene que contar con los jugadores que tiene. Por eso tomó una radical decisión con Gianfranco Chávez.

Resulta que Gianfranco Chávez fue convocado para el duelo entre Alianza Lima vs. Ayacucho. Con solo dos días de entrenamiento, el técnico Néstor Gorosito observó condiciones notables y su debut podría darse este mismo sábado 9 de agosto en el estadio Ciudad de las Américas en Huamanga.

Chávez firmando por Alianza. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo debuta Gianfranco Chávez con Alianza Lima?

Gianfranco Chávez debuta con Alianza Lima este sábado 9 de agosto. Jugando ante Ayacucho de visita por la fecha 5 del Torneo Clausura, lo más probable es que el defensor tenga minutos en el segundo tiempo.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Ayacucho?

El partido entre Alianza Lima vs. Ayacucho se jugará desde las 1:00 PM de este sábado 9 de agosto. Enfrentándose por la fecha 5 del Torneo Clausura, el duelo se transmitirá en vivo y en directo por la señal de L1 MAX y online por la aplicación de L1 MAX para celulares.

