¿Se olvidó de Alianza Lima? Yordy Reyna sorprende tras firmar por importante club: “Bienvenido a casa”

El destino de Yordy Reyna ha sido motivo de incertidumbre entre los hinchas en los últimos meses. El atacante nacional llegó a sonar con fuerza para un posible retorno a Alianza Lima, generando expectativa en La Victoria, pero con el tiempo esa posibilidad fue perdiendo fuerza.

Publicidad

Publicidad

Tras su salida del Torpedo Moscú, muchos se preguntan cuál será el siguiente paso en la carrera del delantero. Ahora, todo parece estar más claro y ya se conoce qué rumbo tomará Reyna en este nuevo capítulo de su trayectoria.

Yordy Reyna fichó por importante club

A través de sus redes oficiales, Rodina Moscow de la Segunda División de Rusia sorprendió al confirmar el regreso del delantero de 31 años. El ex Alianza Lima retorna al club tras su paso por los ‘Blanquinegros’, donde estuvo cedido a préstamo en la última temporada.

“Yordy Reyna en la patria. El centrocampista peruano de 31 años ha firmado hoy con nuestro club como agente libre. La temporada pasada jugó para ‘Homeland’ cedido por Torpedo, jugando 29 partidos para nuestro club y anotando siete goles. ¡Bienvenido a la casa!”, se puede leer en la publicación.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto tiempo tiene contrato con Rodina Moscow?

Es importante señalar que Yordy Reyna tuvo que llegar a un acuerdo para rescindir su contrato con Torpedo Moscú. De esta manera, el atacante nacional quedó completamente libre para firmar con su nuevo equipo en la Segunda División de Rusia.

Actualmente, el delantero ya forma parte del Rodina Moscow y, además, cuenta con la posibilidad de extender su vínculo por una temporada más, dependiendo de su rendimiento en este nuevo desafío.

Publicidad

Publicidad

ver también El mismo día del Alianza Lima vs. Sporting Cristal: El refuerzo de 400 mil que llegará a Matute