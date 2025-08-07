No es Gianluca Lapadula: el refuerzo que Universitario buscó para enfrentar a Palmeiras

Universitario de Deportes atraviesa un gran momento en el Torneo Clausura 2025, donde se ubica en el tercer puesto de la tabla y ya suma un total de 10 puntos.

Pese a ello, aún quedan dudas en lo que respecta a la efectividad el equipo, específicamente en el ‘9’. Si bien Alex Valera viene mostrando un rendimiento bastante regular, a Edison Flores le pasa todo lo contrario.

Otro de los que no ha podido dar la talla desde que arribó a Ate es Diego Churín, quien fue presentado por todo lo alto como el delantero que le haría la competencia a Valera, algo que no ha sucedido hasta el momento.

¿Llega otro ‘9’ a Universitario?

En ese sentido, la hinchada ‘crema’ ha solicitado el fichaje de un atacante que pueda ser efectivo y aportar con su cuota goleadora al gran presente que vive la ‘U’.

Fue por esto que el periodista Gustavo Peralta se refirió a la posibilidad de que el conjunto estudiantil sume a un nuevo jugador a su plantilla, pensando en el partido ante Palmeiras por octavos de final de Copa Libertadores y el tricampeonato.

“Lo de Lapadula fueron solo rumores. Si bien hubo algo antes, fue algo que finalmente no avanzó. Lo que sí puedo decir es que en los últimos días se activó la posibilidad de fichar a un jugador nacional que está afuera, pero no se terminó dando”, expresó el mencionado comunicador.

Además, agregó lo siguiente: “Quiero dejar en claro que no era Lapadula. El tema es que había una diferencia económica muy grande y el apuro era por tiempos, ya que mañana es el último día para la modificación de la lista de la Libertadores”.

Hoy se define todo

Finalmente, Peralta reveló cuál sería la única manera de que el cuadro ‘merengue’ pueda sumar un nuevo jugador a su plantilla para lo que resta de la presente temporada.

“La ‘U’ ha dicho internamente que si aparece un jugador latente y económicamente viable, se tiene que cerrar hoy para poder inscribirlo mañana. Si este jugador recién es posible después de la fecha de inscripción, ya no”, sentenció.

