Gianfranco Chávez empezó su nueva historia con Alianza Lima. Sumando sus primeros minutos en el duelo ante Ayacucho, el defensor ingresó por un golpeado Carlos Zambrano. Entrando con la 24 en la espalda, el zaguero mostró buen juego y por eso recibió un nuevo apodo por parte de los hinchas íntimos.

Si bien en Sporting Cristal tenía el apodo del ‘Kaiser Celeste’, ahora que Gianfranco Chávez sumó sus primeros minutos como jugador de Alianza Lima, los hinchas íntimos se tomaron la libertad para bautizarlo de otra manera.

De esta forma, en la red social X nació el nuevo apodo de Gianfranco Chávez tras su debut con Alianza Lima. El encargado de darle una chapa fue el usuario Discípulo con la cuenta @A_Goyzueta4: “Entró Chávez y gol de Alianza, Gianfranco quedas bautizado como ‘El Talismán'”.

Así es, los hinchas de Alianza Lima bautizaron a Gianfranco Chávez como el ‘Talismán’ tras su debut oficial en el cotejo ante Ayacucho. Hay que mencionar que el defensor ingresó cuando los íntimos empataban sin goles y minutos después llegó el primero de Pablo Ceppelini.

Buen debut de Chávez con Alianza

Siendo mucho más rápido de lo pensado, Gianfranco Chávez sumó sus primeros minutos como jugador de Alianza Lima. Con el número 24 en el dorsal, el zaguero registró interesantes momentos ante Ayacucho y se le vio entonado.

Gianfranco Chávez tiene 26 años, vale 650 mil euros y se unió a Alianza Lima hasta diciembre del 2027. Además, quiere destacar con los íntimos para ser llamado a la Selección Peruana.

