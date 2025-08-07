Es tendencia:
Universitario tomó una decisión radical ante el rumor de la posible llegada de Gianluca Lapadula

Hoy por hoy han tomando una medida fuerte dentro de Universitario. Después de que el nombre de Gianluca Lapadula suene como opción otra vez.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Universitario responde al supuesto interés por Gianluca Lapadula.
© Composición BOLAVIPUniversitario responde al supuesto interés por Gianluca Lapadula.

En las últimas horas, un intenso rumor comenzó a circular en el ámbito deportivo peruano: Universitario de Deportes, en su búsqueda constante de potenciar su plantel, podría estar considerando la incorporación de un jugador adicional. Esta especulación, que encendió las alarmas entre los aficionados y la prensa, no solo se limitó a la posibilidad de un nuevo fichaje, sino que también puso sobre la mesa un nombre que, para muchos, parecía un objetivo inalcanzable en el presente: Gianluca Lapadula.

¿Gianluca Lapadula a Universitario?

La figura de Lapadula, actualmente sin minutos en el fútbol italiano y recuperándose de una prolongada lesión, fue presentada como una alternativa viable para el conjunto crema. La principal ventaja de su posible llegada radica en su nacionalidad peruana, lo que eliminaría cualquier problema con el cupo de extranjeros, un aspecto crítico para Universitario, que ya tiene sus plazas internacionales completamente ocupadas.

Imagen
Álvaro Barco en conferencia de prensa. (Foto: X).

La sola mención de su nombre desató una ola de comentarios y debates sobre el impacto que podría tener en el equipo y en el campeonato local. Sin embargo, para poner fin a la creciente marea de especulaciones y rumores que amenazaban con desestabilizar la armonía del plantel, la directiva de Universitario de Deportes decidió abordar el tema de manera oficial. Durante una conferencia de prensa, el director deportivo del club, Álvaro Barco, fue consultado directamente sobre la situación.

Universitario toma una fuerte decisión

Su respuesta fue contundente y dejó poco espacio para la interpretación: “El plantel está listo y cerrado, salvo que aparezca algo importante y que mejore lo que tenemos”. Esta declaración de Barco se interpretó como una decisión radical y definitiva, diseñada para acallar cualquier tipo de especulación que pudiera generar falsas expectativas o distracciones en el equipo.

Gianluca Lapadula en la Selección Peruana. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

Gianluca Lapadula en la Selección Peruana. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

Con estas palabras, el club buscó enviar un mensaje claro sobre la confianza en su plantilla actual y la solidez de su planificación deportiva. Si bien la posibilidad de una mejora “importante” deja una mínima ventana abierta, la postura oficial es que el equipo ya está completo para afrontar los desafíos venideros. Sabiendo que por delante tienen los octavos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras, y el Torneo Clausura 2025, donde tienen la gran oportunidad de ser los nuevos tricampeones del fútbol peruano si ganan este campeonato corto.

