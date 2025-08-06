Mientras Luis Abram vuelve a Sporting Cristal: Se reveló lo que Alianza Lima pagó por Gianfranco Chávez

Durante las últimas horas se pudo conocer que Luis Abram volverá a Sporting Cristal. Todavía resta el anuncio oficial por parte de la institución celeste, pero distintos comunicadores muy reconocidos ya confirmaron dicha novedad y claramente se trata de un regreso triunfal que le permitirá un salto de calidad a un plantel que a su vez se prepara para decirle adiós a Gianfranco Chávez.

“EXCLUSIVO. Luis Abram vuelve a Sporting Cristal. Tras finalizar su contrato con Atlanta United, firmará en los próximos días un vínculo a largo plazo con uno de los grandes de Perú”; reveló el periodista argentino César Luis Merlo a través de su cuenta oficial de ‘X’, quien por cierto está muy identificado en acertar muy bien en los fichajes que se dan en el continente sudamericano.

Fuente: @CLMerlo

Las novedades de Sporting Cristal generan tendencia en el medio deportivo local, aunque Alianza Lima tampoco es que se quede atrás. Luego del empate 0-0 que se dio el día de ayer en Matute entre ambos equipos, ahora la directiva blanquiazul tiene todo cerrado con Gianfranco Chávez y ya se pudo filtrar la información respecto al monto que desembolsaron para quedarse con el jugador.

¿Cuánto pagó Alianza Lima por el fichaje de Gianfranco Chávez?

“Gianfranco Chávez es nuevo futbolista de Alianza Lima. Contrato firmado es hasta finales del 2027. Club blanquiazul desembolsó 200 mil dólares a Sporting Cristal por la totalidad de los derechos del jugador. En las próximas horas se dará el anuncio oficial”; detalló el periodista nacional Kevin Pacheco a través de sus redes sociales respecto a la cantidad de dinero que representa esta negociación.

Fuente: @kevin23pacheco

Es importante mencionar y destacar que Gianfranco Chávez mantenía vínculo contractual con Sporting Cristal hasta diciembre de este año 2025, con lo cual sí o sí debía darse una acuerdo de por medio entre ambas directivas para llegar a un determinación final que tan solo quedaría por ver que se haga oficial en las próximas horas por medio de los canales digitales de los victorianos.

¿Por qué Gianfranco Chávez se va de Sporting Cristal rumbo a Alianza Lima?

En principio, recordemos que Gianfranco Chávez no era tomado más en cuenta por Sporting Cristal. Desde que inició el Torneo Clausura 2025 no ha tenido minutos y según distintas informaciones se debía a que Paulo Autuori lo alejó de sus planificaciones estelares, a tal punto de que entrenaba por separado al plantel regular de jugadores. A raíz de esta situación es que apareció la propuesta de Alianza Lima y ahora el canterano celeste jugará los siguientes años en Matute.

¿Cuándo podrían debutar Luis Abram y Gianfranco Chávez en el Torneo Clausura 2025?

A falta de la oficialización de los fichajes por parte de Sporting Cristal y de Alianza Lima, tanto Luis Abram como Gianfranco Chávez podrán decir presente en el Torneo Clausura 2025 de acuerdo a las pretensiones que tengan los respectivos comandos técnicos. Según sus estados físicos y cómo se puedan acoplar a las ideas de juego, los defensores podrían reaparecer en el fútbol peruano en las siguientes jornadas del campeonato.

