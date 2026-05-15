La 'U' recibe al elenco 'albo' por el Apertura. Revisa el once que prepara el DT nacional para su último partido al mando de los 'cremas'.

Universitario y Atlético Grau medirán fuerzas por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 en un duelo clave para ambos equipos. Los ‘cremas’ están obligados a quedarse con los tres puntos para escalar en la tabla acumulada y llegar de la mejor manera al inicio de la etapa de Héctor Cúper, quien asumirá como nuevo director técnico tras la salida de Jorge Araujo.

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Por su parte, el cuadro ‘albo’ también necesita con urgencia una victoria que le permita abandonar el último lugar. Revisa las posibles alineaciones que alistan ambos conjuntos para este compromiso.

Alineación de Universitario

Para este compromiso, el elenco ‘merengue’ deberá suplir la ausencia de José Carabalí, quien fue expulsado en la fecha anterior, por lo que César Inga sería el encargado de ocupar su lugar por la banda izquierda.

En la zona defensiva, Caín Fara continuará como titular y apunta a seguir mostrando un rendimiento destacado. En cuanto al mediocampo, no se esperan mayores modificaciones respecto al último encuentro: Murrugarra se ha afianzado como el hombre de contención, mientras que Jairo Concha seguirá siendo el principal encargado de generar y distribuir el juego.

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En ataque, la ‘U’ volverá a sentir la ausencia de Alex Valera, quien se perderá su segundo partido consecutivo. El delantero continúa en proceso de recuperación por una lesión leve y todo apunta a que estará disponible recién para el duelo ante Nacional. Ante ello, la ofensiva estaría conformada por la dupla Flores-Alzugaray.

En ese sentido, esta sería la formación de los ‘estudiantiles’: Miguel Vargas; Caín Fara, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría; César Inga, Jairo Concha, Jorge Murrugarra, Héctor Fértoli, Andy Polo; Edison Flores y Lisandro Alzugaray.

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Alineación de Atlético Grau

Por el lado de Atlético Grau, el equipo llegará al Monumental con la necesidad urgente de conseguir una victoria que le permita salir del último puesto de la tabla.

A pesar de ese panorama, el conjunto piurano cuenta con futbolistas capaces de cambiar el rumbo del partido, comenzando por la experiencia de Patricio Álvarez en la portería, uno de los jugadores más regulares del plantel. En la volante también destaca la presencia de Rafael Guarderas, acompañado por Adrián de la Cruz, ambos piezas fundamentales en el funcionamiento del once.

En la zona ofensiva, tendrá como principal carta a Raúl Ruidíaz, quien regresará al coloso de Ate, escenario que conoce muy bien, y asumirá la responsabilidad de ser el delantero de referencia y principal arma de gol de su equipo.

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Teniendo en cuenta ello, este sería el once de Grau: Patricio Álvarez; Santiago Torres, Lucas Acevedo, José María Ataupillco, Rodrigo Tapia; Elsar Rodas, Adrián de la Cruz, Rafael Guarderas, Cristian Neyra, Paulo de la Cruz y Raúl Ruidíaz.

DATOS CLAVES

Héctor Cúper asumirá el mando de Universitario tras el duelo frente a Atlético Grau.

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El delantero Raúl Ruidíaz liderará el ataque de Atlético Grau en su regreso al Estadio Monumental.