El futuro de Jorge Fossati en Universitario de Deportes es incierto, a pesar de haber guiado al club al histórico tricampeonato y de tener contrato hasta 2026. El entrenador uruguayo ha lanzado un ultimátum a la directiva, encabezada por Franco Velazco, exigiendo el control total sobre la planificación deportiva para la próxima temporada como condición innegociable para su permanencia. Esta postura genera gran preocupación entre la afición ‘crema’.

Jorge Fossati alerta a la directiva de Universitario

En una entrevista con Diario El Comercio, Fossati dejó clara su demanda con una frase contundente: “Si llega un jugador es porque yo dije que sí; si no, me voy”. Esta declaración subraya su rechazo a cualquier imposición de fichajes por parte de la gerencia deportiva y su necesidad de tener la palabra final en la conformación del plantel.

Jorge Fossati dirigiendo a Universitario. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

El estratega charrúa argumenta que para mejorar la exitosa campaña reciente y afrontar con éxito la Copa Libertadores, es vital una sintonía absoluta con las autoridades del club. “Si esta temporada fue buena, el 2026 debe ser mejor. Para eso, las autoridades del club deben trazar un plan para que haya sintonía. Han pasado cosas que quiero tener claras para decidir si sigo”, indicó, aludiendo a posibles desencuentros internos.

Universitario de Deportes debe tomar decisiones

La continuidad de Fossati se definirá en una reunión crucial con los principales directivos, incluyendo al administrador Franco Velazco y al gerente deportivo Álvaro Barco. La directiva se enfrenta a una disyuntiva: aceptar las demandas del técnico o arriesgarse a buscar un reemplazo de emergencia.

Este tenso panorama se produce mientras la celebración del hincha merengue, existe por el tricampeonato nacional. La firme posición de Fossati no solo presiona a Universitario, sino que también lo posiciona como un salida al extranjero en otro club, en caso de que se concrete sus exigencias como tal.

Jorge Fossati advirtió a Universitario de Deportes

El ultimátum ha detenido la planificación de la pretemporada y la definición de los primeros refuerzos. Si no se logra un acuerdo, Universitario corre el riesgo de perder al DT que lo llevó de vuelta a la gloria, obligándolo a reestructurar su proyecto deportivo a contrarreloj y con la Copa Libertadores en el horizonte.

