Jorge Fossati logró el tricampeonato nacional con Universitario, pero su futuro como entrenador del primer equipo no está definido. Luego de superar a ADT en Tarma, el uruguayo habló sobre lo que espera para las próximas semanas y adelantó su postura, algo que deberán analizar desde la administración encabezada por Franco Velazco y la dirección deportiva de Álvaro Barco.

Publicidad

Publicidad

Universitario ya logró su objetivo del año, al ganarle a ADT y asegurar el título del Torneo Clausura y, por ende, el tricampeonato nacional. Ahora, todo estará apuntado al 2026 donde deberá definir continuidades en el plantel y también en el comando técnico.

Respecto a las renovaciones, en los próximos días, habrá evaluaciones y ciertas charlas de parte de Franco Velazco y Álvaro Barco para con los jugadores. Hay varias especulaciones. En tanto, respecto al futuro de Jorge Fossati hay dudas. En tanto, el entrenador prefiere mantener la calma y pide darse un tiempo entre las partes.

Jorge Fossati habló sobre su futuro en Universitario

Jorge Fossati habló con el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX sobre su futuro y dejó una frase que pone en duda, por ahora, su continuidad en Universitario. Si bien tampoco desechó la posibilidad de renovar, lo cierto es que necesita tiempo para que defina qué hacer.

Publicidad

Publicidad

ver también Aldo Corzo y Jorge Fossati luego de conseguir el tricampeonato en Universitario tuvieron este intercambio de palabras

En este sentido, lo que pretende el uruguayo es alguna charla con los directivos del cuadro ‘crema’. Las conversaciones con Franco Velazco y Álvaro Barco serán fundamentales para la decisión que tome el ‘Nonno’.

Franco Velazco, administrador de Universitario.

“Esta es una administración nueva, con viejos nombres tal vez, pero es una administración nueva, así que yo creo que estaría bien de nuestra parte darnos un tiempo, las dos partes, y que cada uno vea lo que tenga que hacer de acá a futuro“, dijo, en primera instancia.

Publicidad

Publicidad

Y siguió: “Yo quedarme porque tengo contrato no lo hago en ningún lado, así que me parece que cuando llegue el momento habrá que pensar y ellos decidir qué es lo quieren para el club y nosotros para nuestro futuro“.

Tweet placeholder

Las estadísticas de Jorge Fossati en Universitario

Jorge Fossati tuvo un primer ciclo entre marzo y diciembre de 2023 donde dirigió 42 partidos con 25 victorias, 9 empates y 8 derrotas. Fue campeón nacional en dicho año y sacó el 66 por ciento de los puntos conseguidos.

Publicidad

Publicidad

Su regreso se dio el 20 de abril de este año donde ya lleva dirigidos, hasta el partido ante ADT, 30 encuentros con 19 triunfos, 7 igualdades y 4 caídas para un gran porcentaje del 71 por ciento de los puntos conseguidos.