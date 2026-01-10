Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1 2026: día, hora y canal TV del clásico del fútbol peruano

Quedó definido el fixture de la Liga 1 2026 y uno de los duelos que más expectativa genera ya tiene fecha: el clásico del fútbol peruano. Alianza Lima y Universitario de Deportes volverán a enfrentarse en la fecha 9 del Torneo Apertura, en un choque clave por el camino al título nacional.

¿Cuándo juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1 2026?

Según se dio a conocer en el sorteo del fixture, el primer clásico de la temporada entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se llevará a cabo en la semana del 27 al 30 de marzo, correspondiente a la novena jornada del Torneo Apertura.

El escenario donde se jugará será el Estadio Monumental de Ate, donde el cuadro ‘crema’ contará con el respaldo de su hinchada a lo largo de los 90 minutos.

¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima y dónde ver el clásico en vivo?

Por el momento, la Liga 1 no ha confirmado los horarios de los encuentros del Torneo Apertura 2026. No obstante, se prevé que el duelo entre ‘merengues’ y ‘blanquiazules’ se juegue en horario nocturno, como ha sido habitual en los enfrentamientos recientes entre ambos equipos.

Además, el duelo se podrá seguir en vivo a través de las pantallas de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en los operadores oficiales: Claro TV, DirecTV, Win, Mi Fibra y Best Cable.

Fecha de inicio de la Liga 1 2026

Según la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la Liga 1 2026 tiene previsto iniciar el viernes 30 de enero. Por ahora, el Torneo Apertura aún no cuenta con horarios ni días oficiales para la primera jornada. Sin embargo, esto se dará a conocer en las próximas semanas.

