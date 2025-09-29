Es tendencia:
Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC EN VIVO y GRATIS por la Liga 1 Clausura 2025: gol de Felipe Vizeu

El cuadro 'rimense' recibirá al elenco ayacuchano en el estadio Alberto Gallardo. Conoce todo los detalles del encuentro.

Sporting Cristal se enfrentará a Ayacucho FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.
Sporting Cristal se enfrenta hoy, lunes 29 de septiembre, a Ayacucho FC en el estadio Alberto Gallardo, en un duelo correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura. El cuadro ‘rimense’ está obligado a sumar de a tres para mantenerse firme en la pelea por el título de la Liga 1 2025.

Por su parte, los ‘celestes’ registran cuatro partidos sin ganar, con tres empates y una derrota. Dos de esos tropiezos fueron en casa, por lo que la hinchada exige una victoria para cortar la mala racha.

Mientras que, el equipo ayacuchano viene con confianza tras vencer 2-1 a Juan Pablo II como local. Al haber descansado en la fecha pasada, el equipo llegará con más descanso al exigente duelo.

46' ¡Inició el segundo tiempo!

Ya se juega el segundo tiempo, Sporting Cristal le gana a Ayacucho FC.

45+3' ¡Final del primer tiempo!

Sporting Cristal gana 3-0 a Ayacucho FC. Los jugadores se retiran de la cancha hacia los vestuarios.

40' ¡GOOOL DE SPORTING CRISTAL!

El VAR confirmó que la acción era lícita. El brasileño anota su primer doblete con la camiseta de Sporting Cristal.

37' Gol anulado de Sporting Cristal

Felipe Vizeu marcó el 3-0, pero el juez de línea levantó la banderín y anuló el tanto por posición adelantada de Santiago González.

30' Tarjeta amarilla para Pasquini

Primera amonestación en el partido. Nicolás Pasquini ve la tarjeta amarilla.

29' Gol anulado de Ayacucho FC

Caballero anotó para los 'zorros', pero el juez de línea marcó posición adelantada. Todo quedó invalidado de inmediato.

22' ¡GOOOL DE SPORTING CRISTAL!

Felipe Vizeu marca su primer tanto con los 'rimenses' con una gran definición tras asistencia de Santiago González.

15' Tiro libre para Ayacucho FC

El conjunto ayacuchano busca el empate.

13' Maxloren Castro se la pierde frente al arco

El joven atacante de Sporting Cristal quedó mano a mano con el portero rival, sin embargo, su disparo no prosperó.

11' Sporting Cristal domina el partido

Con el marcador a su favor, los 'celestes' controlan el juego y siguen buscando ampliar su ventaja ante Ayacucho FC.

¡GOOOL DE SPORTING CRISTAL!

Ian Wisdom anotó el 1-0 para el cuadro 'rimense' con un potente cabezazo. Cristal se pone arriba en el marcador apenas iniciado el partido.

2' Fuerte remate al arco de Felipe Vizeu

El delantero de Sporting Cristal no la pensó dos veces y disparó al arco, pero el arquero rival logró controlar el balón.

¡Inició el partido!

En el estadio Alberto Gallardo ya juegan Sporting Crital vs. Ayacucho FC por el Torneo Clausura.

Ambos equipos ya están en el campo de juego

Sporting Cristal y Ayacucho FC salen a la cancha y quedan listos para disputar el partido en el Rímac.

Entrada en calor de Sporting Cristal

¡Baja importante en Sporting Cristal!

Yoshimar Yotún será el gran ausente de Sporting Cristal para el duelo ante Ayacucho FC luego de ser expulsado en el anterior compromiso ante Juan Pablo II.

Sporting Cristal ya está en el estadio Alberto Gallardo

Alineación confirmada de Ayacucho FC

Este es el once de Walter Castellanos: Juan Valencia, Jonathan Bilbao, Jean Falconi, Brackson León, Pedro Peral, Derlis Orue, Franco Caballero, Adrián de la Cruz, Royer Salcedo, Hideyoshi Arakaki y Alonso Tamariz.

Alineación confirmada de Sporting Cristal

Este es el once de Paulo Autuori para enfrentar a Ayacucho FC: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolas Pasquini; Jesús Pretell, Cristian Benavente, Iam Wisdom; Maxloren Castro, Santiago González y Felipe Vizeu.

¿Ayacucho FC podría quedar fuera de la Liga 1?

Según informó el periodista Gustavo Peralta, el conflicto entre Ayacucho FC y la FPF será resuelto en el Poder Judicial, que deberá emitir un fallo en un plazo máximo de 15 días. Dependiendo del resultado, el club podría llevar el caso al Tribunal Constitucional, aunque la Federación aún tiene la opción de resolverlo internamente desde su directorio.

La última vez que Cristal enfrentó a Ayacucho en el Gallardo

La última vez que Sporting Cristal recibió a Ayacucho FC en el Alberto Gallardo fue en el Torneo Apertura 2022. Aquel encuentro, con Roberto Mosquera al mando, terminó con un ajustado 3-2 a favor del cuadro celeste.

Dónde ver Sporting Cristal vs. Ayacucho FC

El duelo entre 'rimenses' y 'ayacuchanos' será transmitido a través de L1 Max bajo la autorización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Además, el contenido también estará disponible en la plataforma de streaming L1 Play.

Por su parte, Bolavip Perú contará con todos los detalles del vibrante encuentro, así como también los goles, las declaraciones de los protagonistas y mucho más.

Image

Posibles alineaciones de Sporting Cristal y Ayacucho FC

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Ian Wisdom, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.
  • Ayacucho FC: Valencia, Tamariz, León, Bilbao, Falconi, Orué, Vílchez, Arakaki, De la Cruz, Lucumi y Caballero.

¡Bienvenidos a la cobertura de Sporting Cristal vs. Ayacucho FC!

Sporting Cristal recibe a Ayacucho FC en uno de los duelos más atractivos de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Ambos equipos buscan un triunfo que les permita escalar en la tabla.

Image
