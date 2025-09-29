Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC EN VIVO y GRATIS por la Liga 1 Clausura 2025: gol de Felipe Vizeu

Sporting Cristal se enfrenta hoy, lunes 29 de septiembre, a Ayacucho FC en el estadio Alberto Gallardo, en un duelo correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura. El cuadro ‘rimense’ está obligado a sumar de a tres para mantenerse firme en la pelea por el título de la Liga 1 2025.

Por su parte, los ‘celestes’ registran cuatro partidos sin ganar, con tres empates y una derrota. Dos de esos tropiezos fueron en casa, por lo que la hinchada exige una victoria para cortar la mala racha.

Mientras que, el equipo ayacuchano viene con confianza tras vencer 2-1 a Juan Pablo II como local. Al haber descansado en la fecha pasada, el equipo llegará con más descanso al exigente duelo.