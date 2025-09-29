El fútbol peruano está llegando a su final y por eso cada partido comienza a ser vital para los diferentes equipos. Este lunes 29 de setiembre se disputó el inicio de la fecha número 12 del Torneo Clausura con emocionantes duelos. Los que van definiendo lo que será la pelea hasta el final de la campaña.
Para comenzar, UTC no tuvo ningún problema para lograr la victoria en su casa. El delantero colombiano, Jarlín Quintero estuvo con la mecha encendida y consiguió anotar los dos únicos goles del partido. Terminando el encuentro 2-0 frente a Los Chankas que viene teniendo muchos tropiezos en las últimas jornadas.
Mientras tanto, Sporting Cristal hizo respetar la casa y volvió a ganar en el estadio Alberto Gallardo. Esta vez con una gran performance, logró derrotar a Ayacucho FC. Los goles del conjunto ‘celeste’ fueron de Ian Wisdom y Felipe Vizeu (2). Siendo estos los primeros tantos del refuerzo brasileño en lo que va del 2025.
Tabla de la fecha 12 del Torneo Clausura
Tabla del Acumulado
Resultados fecha 12 del Torneo Clausura
Estos son los partidos que se van jugando en la fecha número 12 del Torneo Clausura 2025.
Lunes 29 de setiembre:
- UTC 2-0 Chankas
- Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC
Martes 30 de setiembre:
- Sport Huancayo vs. Alianza Universidad
- Juan Pablo II College vs. ADT
- Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso
Miércoles 1 de octubre:
- Alianza Atlético vs. Universitario
- Alianza Lima vs. Atlético Grau
Jueves 2 de octubre:
- Melgar vs. Cienciano
