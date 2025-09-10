Bolivia es una fiesta total luego de que inscribieran su nombre en el repechaje mundialista. En una clara señal de que los altiplánicos están viviendo un momento histórico, Marcelo Martins Moreno es tendencia internacional frente a una declaración en donde evidencia una importante posibilidad de regresar al fútbol profesional para sumarse a su selección. Con este panorama es que los compadres de la Liga 1 podrían alzar la voz y empezar a persuadirlo.

“Estoy disfrutando al máximo, aún no lo creo. Yo necesitaba retirarme, necesitaba un tiempo de mi carrera. Hoy con esta felicidad que la selección nos está dando, te motiva a muchas cosas, vamos a ver qué pasa más adelante. Me siento bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa, es la mejor respuesta que te puedo dar ahora. A mí no me tiene que convencer nadie, yo tengo mi corazón con la ‘verde’ siempre”; confesó Marcelo Martins Moreno en charla con medios bolivianos.

A raíz de esta situación, ¿por qué el nombre de Marcelo Martins Moreno podría empezar a sonar con fuerza en el fútbol peruano? Recordemos que hace unos meses, el propio delantero confesó que tuvo acercamientos con Alianza Lima y que finalmente no llegaron a una negociación concreta como tal; mientras que en el caso de Universitario de Deportes, se sabe que los merengues tienen la premura de conseguir un ‘9’ de primer nivel y de calidad desde hace varios años.

¿Quién necesitaría más a Marcelo Martins Moreno, Alianza Lima o Universitario?

Haciendo un análisis de la actualidad y de lo que podrían requerir Alianza Lima y Universitario de Deportes respecto a un posible interés en los servicios de Marcelo Martins Moreno si es que finalmente decide volver al fútbol profesional, podemos decir que ambos equipos necesitarían de su presencia. Teniendo en cuenta que los compadres empezarán a buscar refuerzos de cara a la temporada 2026, el goleador boliviano les caería como un verdadero anillo al dedo.

En cuanto a Alianza Lima, sabemos que Paolo Guerrero y Hernán Barcos siguen en plena vigencia y dando la talla en gran medida, pero ambos ya tienen 41 años de edad y no descubrimos nada al saber que no les queda mucho tiempo de competencia. Por otro lado, Universitario de Deportes no continuaría apostando por Diego Churín como ‘9’ extranjero y evaluaría una nueva contratación, con lo cual se acomodaría a la perfección el arribo del popular ‘MMM‘ al barrio de Ate.

¿Por qué Marcelo Martins Moreno decidió retirarse del fútbol en el año 2024?

En una conferencia de prensa en el mes de marzo del 2024, Marcelo Martins Moreno contó a nivel internacional que uno de los grandes motivos por los que se retiraba profesionalmente del fútbol tenía que ver con la pérdida de su padre al ya no tener ganas de seguir compitiendo. En una clara señal de desprendimiento y respeto hacia los hinchas, el goleador altiplánico se mostró bastante conmovido por el momento que lo tocaba vivir hace más de un año.

“Son 20 años de carrera, pero la gente pierde a otras personas importantes y yo perdí. No tengo más a mi papá, lo perdí. Él me enseñó todo y me dejó un legado en el corazón. No puedo seguir jugando sin él, es mi verdad, no puedo. Me entregué por completo. No es justo que la gente pague su entrada y verme jugar sin ganas, le estaría mintiendo. Lo hablé con mi familia y no jugaré más al fútbol. Mi corazón ya lo aceptó”; confesó quien también era apodado como ‘Flecheiro‘.

Los equipos en donde jugó Marcelo Martins Moreno

Oriente Petrolero

Vitória

Cruzeiro

Shakhtar Donetsk

Werder Bremen

Wigan Athletic

Gremio

Flamengo

Changchun Yatai

Wuhan Zall FC

Shijiazhuang Ever Bright FC

Cerro Porteño

Independiente del Valle

Fuente: Cruzeiro

