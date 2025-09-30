¿Por qué no juega Mohamed Salah, Alexander Isak ni Alexis Mac Allister en Galatasaray vs. Liverpool hoy?

Mohamed Salah, Alexander Isak y Alexis Mac Allister no forman parte del once titular de Liverpool FC para el duelo ante Galatasaray en Turquía por la UEFA Champions League 2025-26. Ambos futbolistas, figuras de los ‘Reds’, van al banco de suplentes acompañando a Arne Slot.

Liverpool va por su segundo triunfo en esta Champions League tras el 3-2 logrado ante Atlético de Madrid en Anfield. Para este partido, en Turquía, Arne Slot decide guardar algunos nombres importantes.

¿Por qué no juegan Mohamed Salah ni Alexis Mac Allister en Galatasaray vs. Liverpool?

Mohamed Salah, Alexander Isak y Alexis Mac Allister no son titulares debido a una decisión estrictamente técnica de Arne Slot. En el caso del egipcio, el entrenador quiere hacerlo descansar debido a que ha jugado prácticamente todos los partidos durante este inicio de temporada.

En el caso del argentino, hay una situación. Viene de ser titular en la Premier League y, al haber vuelto de un desgarro a inicio de campaña, Slot quiere llevarlo de a poco, además de contar con mucha presencia en su posición. Por su parte, en el caso del sueco, hay una intención del técnico de darle minutos a su reemplazo Hugo Ekitiké.

En los lugares de Salah y Mac Allister van como titulares Cody Gakpo y Curtis Jones con respecto al equipo que perdió ante Crystal Palace. El cuarto cambio en el once titular de Arne Slot incluye el ingreso de Jeremie Frimpong por Conor Bradley.

Las alineaciones para Galatasaray vs. Liverpool

GALATASARAY: Uğurcan Çakır; Wilfried Singo, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs; Lucas Torreira, Mario Lemina; Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz; y Victor Osimhen. DT: Okan Buruk.

LIVERPOOL: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Curtis Jones; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Cody Gakpo; y Hugo Ekitiké. DT: Arne Slot.

¿Dónde ver en vivo Galatasaray vs. Liverpool hoy?

Galatasaray vs. Liverpool se juega este martes 30 de setiembre por la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. El partido se puede ver en vivo por las distintas señales de ESPN (ESPN 5 en Perú) y Disney+ para toda Sudamérica (con excepción de Brasil).