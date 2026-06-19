Dónde ver EN VIVO Brasil vs Haití por el Grupo C del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Ambas selecciones chocarán este viernes por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. Conoce dónde disfrutar del partido.

Brasil y Haití se enfrentarán hoy, viernes 19 de junio, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, en un encuentro que se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia desde las 19:30 horas de Perú.

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La ‘Canarinha’ buscará su primera victoria tras igualar 1-1 frente a Marruecos en su debut, mientras que el combinado haitiano intentará recuperarse luego de caer por la mínima diferencia ante Escocia en la jornada inaugural.

¿Dónde ver EN VIVO Brasil vs Haití?

En territorio peruano, la transmisión del encuentro entre Brasil y Haití estará disponible a través de DSports, señal de DirecTV. Asimismo, los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las plataformas de streaming DGO y Disney+ Premium.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Por su parte, Brasil afrontará su segundo partido en el Mundial 2026 con la necesidad de mostrar una mejor versión y sumar su primera victoria en el certamen. Tras el empate en el debut, el cuerpo técnico ha puesto el foco en ajustar varios aspectos del funcionamiento colectivo.

Haití, en tanto, llega a esta jornada tras una ajustada derrota por 1-0 frente a Escocia en su estreno mundialista. Pese al resultado, el combinado caribeño dejó una imagen competitiva, mostrando solidez táctica, intensidad física y una actitud combativa en cada disputa.

Posibles alineaciones de Brasil y Haití

Brasil: Alisson Becker; Wesley, Marquinhos, Roger Ibañez, Douglas Santos; Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Casemiro, Raphinha; Igor Thiago y Vinícius Júnior.

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Haití: Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Louicius Deedson, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Ruben Providence, Frantzdy Pierrot, Wilson Isidor.

DATOS CLAVES

Brasil y Haití se enfrentarán hoy, viernes 19 de junio, en el Mundial 2026.

El partido se disputará en Filadelfia a las 19:30 horas de Perú.

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