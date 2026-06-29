Alineaciones confirmadas Brasil vs. Japón por el Mundial 2026: jugadores clave y cambios tácticos

Ahora tendremos un duelo importante, por el Mundial 2026: Brasil vs. Japón. Entérate cómo estarán formando hoy, ambas selecciones nacionales.

El partido entre Brasil y Japón por los octavos de final del Mundial 2026 promete ser uno de los duelos más intensos de la fase eliminatoria. Ambas selecciones definieron sus estrategias para buscar el pase a la siguiente ronda en el Houston Stadium.

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A continuación, te presentamos el análisis de cómo llegan ambos países, las alineaciones, los cambios tácticos y los jugadores clave de este crucial encuentro de la Copa del Mundo.

Brasil vs. Japón compiten hoy por el Mundial 2026. (Foto: X).

¿Cómo llegan Brasil y Japón al partido?

La Selección de Brasil llega a esta instancia tras liderar su grupo con autoridad, mostrando un fútbol vertical y ofensivo. El conjunto sudamericano acumula un invicto importante en el torneo, consolidándose firmemente como uno de los máximos favoritos al título mundial.

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Por su parte, Japón clasificó a la fase de eliminación directa tras una sólida fase de grupos donde demostró su orden táctico y velocidad. El equipo asiático busca dar la gran sorpresa del torneo emulando y superando sus grandes actuaciones en citas mundialistas previas.

Alineaciones confirmadas de Brasil vs. Japón

Las escuadras presentan variantes obligadas en sus once iniciales debido a lesiones de última hora y decisiones estratégicas de los entrenadores.

XI SELECCIÓN BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel; Douglas Santos; Casemiro, Guimarães, Paquetá; Rayan, Cunha, Viní Jr.

XI SELECCIÓN JAPÓN: Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itō; Dōan, Sano, Kamada, Nakamura; Maeda, Itō; Ueda.

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Cambios tácticos y novedades en los equipos

La selección brasileña sufre la baja obligada de Raphinha debido a un problema muscular en el muslo derecho sufrido en los últimos entrenamientos. Ante esto, Ancelotti optó por incluir al joven Rayan en el tridente ofensivo, mientras que Neymar arrancará desde el banquillo tras recuperarse progresivamente de sus lesiones.

El conjunto japonés llega con ausencias sensibles en su zona creativa, ya que Takefusa Kubo y Junya Ito quedaron descartados por molestias físicas. Moriyasu reforzó el mediocampo con el ingreso de Kaishu Sano y Ao Tanaka para contrarrestar la fuerza física del pivote brasileño y apostar por transiciones rápidas.

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Jugadores clave del Brasil vs. Japón

Vinícius Júnior (Brasil): El extremo es la principal carta de desequilibrio y velocidad para romper el cerrojo asiático por las bandas.

El extremo es la principal carta de desequilibrio y velocidad para romper el cerrojo asiático por las bandas. Daichi Kamada (Japón): Ante la ausencia de Kubo, toda la responsabilidad de la distribución y la pausa en tres cuartos de cancha recaerá sobre su talento.

Ante la ausencia de Kubo, toda la responsabilidad de la distribución y la pausa en tres cuartos de cancha recaerá sobre su talento. Matheus Cunha (Brasil): Su movilidad en el área será fundamental para fijar a los tres centrales japoneses y abrir espacios a los extremos que llegan desde atrás.

Su movilidad en el área será fundamental para fijar a los tres centrales japoneses y abrir espacios a los extremos que llegan desde atrás. Ayase Ueda (Japón): El delantero centro es la principal referencia de gol y buscará aprovechar los contragolpes letales de su equipo para castigar a la zaga brasileña.

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