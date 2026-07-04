Dónde ver EN VIVO Canadá vs Marruecos: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

El anfitrión llega con mayor descanso ante un rival que tuvo que definir su clasificación por penales. Conoce cómo ver el partido en vivo.

Canadá y Marruecos se enfrentarán este sábado 4 de julio por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro está programado para las 12:00 horas de Perú y tendrá como escenario el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos. Revisa todos los detalles para ver el partido en vivo.

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¿Dónde ver EN VIVO Canadá vs Marruecos?

El duelo entre Canadá y Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en Perú y en Sudamérica por la señal de DSports, con transmisión en vivo y cobertura especial del encuentro.

Para quienes quieran ver el partido desde el celular, tablet o computadora, la transmisión online estará disponible vía streaming en DGO y Paramount+, plataformas que ofrecerán el encuentro en vivo.

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¿A qué hora juega Canadá vs Marruecos?

El partido comenzará a las 12:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Canadá, Chile, Bolivia y Venezuela arrancará a las 13:00. Por su parte, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay podrán seguir el encuentro desde las 14:00 horas, mientras que en Marruecos iniciará a las 18:00.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Canadá, bajo el mando de Jesse Marsch, llegó a esta instancia luego de terminar segundo en el Grupo B. En los dieciseisavos de final, el equipo consiguió una victoria histórica por 1-0 ante Sudáfrica, con un gol de Stephen Eustáquio en los minutos finales.

Marruecos, dirigido por Mohamed Ouahbi, también avanzó como segundo de su zona, pero lo hizo invicto y con 7 puntos en el Grupo C. En la ronda previa, eliminó a Países Bajos en una intensa tanda de penales por 3-2, tras empatar 1-1 en el tiempo regular, con Yassine Bounou como gran protagonista.

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DATOS CLAVES

El NRG Stadium de Houston albergará este sábado 4 de julio el partido entre Canadá y Marruecos.

El entrenador Jesse Marsch buscará la clasificación de la selección canadiense a los cuartos de final.

El estratega Mohamed Ouahbi dirigirá al conjunto de Marruecos tras eliminar previamente a Países Bajos.