El duelo entre México y República Checa por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026 ya genera enorme expectativa tras confirmarse las alineaciones oficiales. El encuentro se juega HOY desde las 7:00 PM en el Estadio Ciudad de México, con ambos equipos en escenarios completamente distintos de clasificación.

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México llega con el liderato del grupo asegurado y por ello el técnico Javier Aguirre decidió realizar variantes importantes en su once inicial, pensando en rotaciones y en darle descanso a jugadores claves de su esquema habitual de cara a los 16avos de final del Mundial 2026.

El cambio más comentado es la salida de Raúl Jiménez del equipo titular, aunque se mantiene la presencia ofensiva de Julián Quiñones, uno de los futbolistas más determinantes en el esquema mexicano durante el torneo.

Sin embargo, la decisión que más ha generado debate es la ausencia de Guillermo Ochoa en el once inicial, ya que muchos esperaban su presencia en lo que podría ser una etapa simbólica de cierre en su carrera profesional.

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Javier ‘El Vasco’ Aguirre manda este once de México ante República Checa por el Mundial 2026: Rangel; Sánchez, Montes, Álvarez, Reyes, Chávez; Romo, Mora; Quiñones, Martínez, Alvarado. (Foto: Selección Mexicana)

Alineaciones de México vs República Checa y el escenario del partido

Por el lado de México, el técnico Javier Aguirre apuesta por el portero Raúl Rangel en el arco como titular, en una decisión que confirma el recambio generacional en la portería del Tri de cara a las fases decisivas del Mundial 2026.

En tanto, la República Checa dirigida por Miroslav Koubek llega obligada a ganar para mantener opciones de clasificación, dependiendo además de otros resultados como el duelo entre Sudáfrica y Corea del Sur.

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México va por un triunfo ante República Checa para quedar con nueve puntos en el Grupo A del Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Canales para ver México vs República Checa EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026

Latinoamérica : DirecTV Sports (TV) y DGO (streaming).

: DirecTV Sports (TV) y DGO (streaming). Perú : DirecTV Sports y DGO.

: DirecTV Sports y DGO. México : Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas y Canal 5.

: Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas y Canal 5. España : DAZN y Movistar+.

: DAZN y Movistar+. Estados Unidos: FOX, Telemundo y Peacock.

México y República Checa hicieron oficial sus alineaciones para el Mundial 2026

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Edson Álvarez, Israel Reyes, Mateo Chávez; Luis Romo, Gilberto Mora; Julián Quiñones, Guillermo Martínez, Roberto Alvarado.

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República Checa: Matej Kovar; Tomas Holes, Robin Hranac, Vladimir Coufal, Ladislav Krejci, David Doudera; Lukas Cerv, Michal Sadilek; Adam Hlozek, Pavel Sulc, Denis Visinsky.

Datos claves

México y República Checa se enfrentan hoy por la tercera fecha del Grupo A del Mundial 2026.

El entrenador Javier Aguirre decidió alinear al arquero Raúl Rangel como titular, dejando en el banco a Guillermo Ochoa.

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