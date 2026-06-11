Quién es Lukas Provod: perfil, edad, dónde juega y vida personal del delantero de Chequia

Viene de renovar su contrato con su club y apunta a ser una de las figuras del ataque de Chequia. Conoce más sobre Provod.

A sus 29 años, Lukas Provod llega al Mundial 2026 respaldado por una temporada sólida en el Slavia Praga y con un lugar estable en la selección de Chequia, donde hoy encaja más como volante ofensivo o extremo que como un nueve clásico.

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El mediocampista atraviesa un gran presente tanto en su club como a nivel internacional. Aterriza en la Copa del Mundo después de renovar su contrato con el Slavia Praga hasta 2031 y tras firmar una de las campañas más productivas de su carrera.

Provod, jugando Champions League con Slavia Praga ante Tottenham (Getty Images).

En el plantel checo tiene un lugar importante. Su continuidad, su producción en ataque y su experiencia lo sostienen como una pieza clave para el equipo, más allá de que su perfil futbolístico lo aleje del centro del área.

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Después de consolidarse en el fútbol de su país, Provod se mantiene ligado al Slavia Praga, club en el que además de sumar minutos y buenos números, también ganó jerarquía interna. Por eso sigue siendo una variante importante para Chequia en los torneos grandes.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es y cuántos años tiene Lukas Provod?

Fecha de nacimiento: 23 de octubre de 1996.

23 de octubre de 1996. Edad actual: 29 años.

29 años. Nacionalidad: checa.

checa. Selección vigente: Chequia.

Chequia. Estatura: 1,91 m.

Provod atraviesa una etapa de madurez competitiva. Su actualidad con el Slavia Praga y su continuidad en la selección de Chequia lo muestran como un futbolista consolidado.

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El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

Estadísticas y presente en Slavia Praga

El presente de Lukas Provod en el Slavia Praga va más allá de sumar partidos. El 31 de mayo de 2026 firmó una renovación por cinco años, por lo que su vínculo quedó extendido hasta 2031. No fue una simple formalidad: el club lo definió como un líder dentro y fuera de la cancha, una señal clara del lugar que ocupa hoy en el vestuario.

El propio futbolista remarcó que viene de la temporada más productiva de su carrera. Ese balance se traduce en 8 goles y 12 asistencias, números que ayudan a entender por qué el Slavia apostó por su continuidad a largo plazo.

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Club actual: Slavia Praga.

Slavia Praga. Contrato vigente: hasta 2031, tras renovar el 31 de mayo de 2026.

hasta 2031, tras renovar el 31 de mayo de 2026. Primera División checa 2025: 27 partidos, 25 como titular, 2222 minutos y 7 goles.

27 partidos, 25 como titular, 2222 minutos y 7 goles. Champions League 2025: 8 partidos, 8 como titular y 2 asistencias.

En la actualidad, Provod combina regularidad y peso competitivo. No solo aparece seguido en el once titular, sino que también responde en escenarios de exigencia, desde la liga local hasta la competencia europea.

El camino de Lukas Provod en la selección de Chequia

Lukas Provod ya tiene recorrido en la selección mayor de Chequia. La nómina oficial para el Mundial 2026 lo incluye como mediocampista del Slavia Praga, con un acumulado de 37 partidos y 3 goles con el combinado absoluto.

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Antes del viaje a Norteamérica, Provod también apareció en la nómina ampliada anunciada el 21 de mayo de 2026. Después, quedó integrado a la concentración definitiva que se fijó entre el 31 de mayo y el 19 de julio de 2026, una señal de que llegó al torneo como parte de la estructura principal del plantel.

Selección: Chequia.

Chequia. Convocatoria al Mundial 2026: sí, en la lista oficial.

sí, en la lista oficial. Partidos con la mayor: 37.

37. Goles con la mayor: 3.

3. Eurocopa 2024: 3 partidos, 3 como titular y 1 gol.

Su paso reciente por la selección confirma una presencia estable, con rodaje en torneos grandes y minutos clave en la preparación previa al Mundial.

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¿Qué rol puede tener Lukas Provod con Chequia?

Aquí hay un punto clave: aunque muchas veces se lo presenta como delantero, la evidencia más firme lo ubica mejor como mediocampista o extremo. La lista oficial de Chequia para el Mundial 2026 lo coloca entre los volantes, mientras que su perfil futbolístico también encaja a la perfección como jugador de banda izquierda.

Su valor táctico pasa por esa mezcla entre recorrido, amplitud y aporte ofensivo desde el costado. No es un nueve de área ni una referencia fija en ataque. Puede ofrecer desequilibrio por afuera, llegada desde la segunda línea y una función mucho más de volante ofensivo que de centrodelantero.

El Slavia Prague, además, lo define como un líder dentro y fuera del campo. Ese detalle también pesa en su lugar dentro de la selección: Provod no solo suma por posición, sino por experiencia, lectura de juego y presencia dentro del grupo.

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Cotización, contrato y valor de mercado de Lukas Provod

La información más sólida sobre Lukas Provod en este apartado pasa por su situación contractual. El futbolista pertenece al Slavia Prague y el 31 de mayo de 2026 firmó una extensión por cinco temporadas, por lo que quedó vinculado a la institución hasta 2031.

La renovación, además, acompaña su gran momento deportivo. Provod llega a este nuevo acuerdo mientras sigue siendo internacional con Chequia y forma parte de la convocatoria al Mundial 2026, un contexto que refuerza su vigencia en el mercado.

Club: Slavia Prague.

Slavia Prague. Duración del nuevo contrato: cinco temporadas.

cinco temporadas. Fin del vínculo: 2031.

2031. Situación actual: jugador vigente de Chequia y convocado al Mundial 2026.

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El foco queda puesto en su estabilidad contractual y en el peso que conserva dentro de su club.

Vida personal: familia, pareja e hijos de Lukas Provod

La vida personal de Lukas Provod mantiene un perfil reservado en comparación con su exposición deportiva. Fuera de la cancha, su imagen pública sigue mucho más ligada a su carrera profesional que a su intimidad.

Ese bajo nivel de exposición también coincide con su presente: es un futbolista reconocido sobre todo por su rendimiento, su continuidad en el Slavia Praga y su lugar ganado dentro de la selección de Chequia.

Datos claves

El mediocampista Lukas Provod competirá en el Mundial 2026 a sus 29 años .

competirá en el Mundial 2026 a sus . Slavia Prag a renovó el contrato del futbolista checo hasta el año 2031.

a renovó el contrato del futbolista checo hasta el año 2031. El volante registra un total de 37 partidos y 3 goles con su selección.