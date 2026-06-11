Quién es Tomáš Souček: perfil, edad, estadísticas y vida personal del mediocampista de Chequia y West Ham

Es una de las figuras absolutas de Chequia y referente hasta en su club. Es un volante de ida y vuelta, pero que puede pisar el área rival. Disputa su primera Copa del Mundo.

A los 31 años, Tomáš Souček llega al Mundial 2026 como el jugador más experimentado de Chequia, en medio de un presente fuerte en la selección y golpeado a nivel de clubes por el descenso del West Ham United.

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Tomáš Souček será una de las caras más importantes de Czechia en el Mundial 2026. El mediocampista checo fue incluido en la lista final para un torneo que marca el regreso de su país a la Copa del Mundo por primera vez desde 2006, y lo hace con un peso específico indiscutible dentro del plantel.

Tomáš Souček descendió con West Ham al Championship (Getty Images).

El volante de West Ham United llega a la cita internacional después de una temporada exigente en Inglaterra. Aunque su equipo cerró la campaña con un triunfo por 3-0 sobre Leeds United, el resultado no evitó el descenso al Championship y puso fin a una etapa de 14 años del club en la Premier League.

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Souček reconoció que el descenso le dolió, pero que su cabeza está puesta por completo en el Mundial. Por experiencia, presencia física y llegada al área, es una pieza central del seleccionado checo y uno de esos futbolistas que suelen ordenar al equipo desde el mediocampo.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es y cuántos años tiene Tomáš Souček?

Fecha de nacimiento: 27 de febrero de 1995.

27 de febrero de 1995. Lugar de nacimiento: Havlíčkův Brod, República Checa.

Havlíčkův Brod, República Checa. Edad actual: 31 años.

31 años. Estatura: 1,92 m.

1,92 m. Posición: mediocampista.

mediocampista. Primeros pasos: se formó en FC Slovan Havlíčkův Brod entre 2000 y 2004.

se formó en FC Slovan Havlíčkův Brod entre 2000 y 2004. Formación principal: continuó su desarrollo en SK Slavia Praha entre 2004 y 2014.

Souček nació en Havlíčkův Brod y empezó su camino en el fútbol desde muy chico. Primero pasó por FC Slovan Havlíčkův Brod y luego dio el salto a la cantera de SK Slavia Praha, una etapa decisiva para moldear a un volante que con el tiempo hizo de su despliegue, su juego aéreo y su presencia en ambas áreas sus grandes sellos distintivos.

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El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

Estadísticas y presente en West Ham United

Partidos jugados en su liga más reciente: 35.

35. Partidos como titular: 24.

24. Minutos: 2200.

2200. Goles: 5.

5. Remates al arco: 12.

12. Remates totales: 25.

25. Calificación promedio: 6.6.

6.6. Tarjetas amarillas: 3.

3. Tarjetas rojas: 1.

1. Quites: 18.

18. Despejes: 52.

52. Duelos aéreos ganados: 20.

Tomáš Souček sigue siendo futbolista activo de West Ham United, aunque su actualidad a nivel de clubes quedó marcada por una noticia dura: el descenso al Championship pese al triunfo por 3-0 sobre Leeds United en la última fecha. Ese resultado no alcanzó y cerró una permanencia de 14 años de los Hammers en la Premier League.

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En lo individual, volvió a redondear una temporada de bastante regularidad y con aporte ofensivo desde el mediocampo. En la Premier League también había firmado 9 goles en 2024, 7 en 2023 y su pico fue de 11 tantos en 2020, una producción muy valiosa para un volante de su perfil.

En sus últimos encuentros, disputó los 90 minutos ante Leeds el 24 de mayo de 2026 y antes había convertido en el 2-1 sobre Everton del 25 de abril. Incluso en un contexto colectivo adverso, sostuvo esa mezcla de presencia física, trabajo defensivo y llegada al gol que explica buena parte de su importancia.

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El camino de Tomáš Souček con Chequia

Convocatoria más importante reciente: fue incluido en la lista final de Czechia para el Mundial 2026.

fue incluido en la lista final de Czechia para el Mundial 2026. Regreso histórico del país: será el primer Mundial de Czechia desde 2006.

será el primer Mundial de Czechia desde 2006. Debut internacional: 2016.

2016. Partidos internacionales antes del amistoso con Guatemala: 89.

89. Goles con la selección: 17.

17. Peso dentro del plantel: llegó como el futbolista con más presencias internacionales del grupo.

Souček llega a esta Copa del Mundo como una referencia para su selección. No solo aporta experiencia: también carga con el rol de ser el jugador más curtido del plantel en cantidad de partidos internacionales, un dato que en torneos cortos suele pesar mucho.

Antes del amistoso frente a Guatemala del 5 de junio de 2026 en Nueva Jersey, ese partido asomaba como la posibilidad de alcanzar su presentación número 90 con la selección. El contexto también le da valor a su convocatoria: Czechia vuelve a un Mundial después de dos décadas y lo hace con Souček como uno de sus nombres más fuertes.

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¿Qué rol tendrá en el esquema de Czechia para el Mundial?

Dentro del seleccionado checo, Tomáš Souček parte como una pieza central por experiencia, jerarquía competitiva y características de juego. Su perfil encaja como el de un volante de ida y vuelta, con capacidad para sostener el ritmo del equipo, imponerse físicamente y pisar el área rival.

Sus números a nivel de clubes respaldan bastante bien esa lectura. Los goles que aportó en distintas temporadas con West Ham, sumados a sus registros de despejes, quites y duelos aéreos ganados, lo pintan como un mediocampista completo, útil tanto para romper ataques rivales como para llegar a zona de definición.

Además, antes del torneo dejó una postura muy clara sobre su momento personal. Reconoció que el descenso de West Ham le dolió, pero remarcó que ahora está completamente enfocado en el Mundial. También explicó que Czechia tomó el amistoso con Guatemala como un partido clave para ganar confianza antes del cruce con Corea del Sur, una señal de liderazgo y de compromiso competitivo en la previa del torneo.

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Cotización, contrato y situación de mercado

Valor de mercado: 10 millones de euros.

10 millones de euros. Club actual: West Ham United.

West Ham United. Contrato vigente: hasta el 30 de junio de 2027.

hasta el 30 de junio de 2027. Última renovación: 1 de enero de 2024.

El descenso de West Ham abrió un escenario de incertidumbre sobre el futuro de varias piezas del plantel, y Souček naturalmente quedó dentro de esa situación. Sin embargo, el mediocampista evitó hablar públicamente sobre su caso y prefirió apagar cualquier especulación inmediata.

Su postura fue concreta: cualquier decisión sobre su futuro se verá después de las vacaciones, porque hoy su prioridad absoluta pasa por la selección y por el objetivo de Czechia en el Mundial 2026.

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Vida personal y perfil fuera de la cancha

Souček mantiene un perfil digital abierto y reconocible, con una cuenta pública de Facebook enlazada en su ficha de jugador. Fuera de la cancha, suele mostrarse cercano pero sin convertir su vida privada en una vidriera constante.

Durante la concentración de Czechia en Estados Unidos, participó junto a todo el plantel de una visita a un partido de los New York Yankees, una salida que valoró especialmente por lo que genera puertas adentro. Allí remarcó que esos momentos sirven para reírse, fortalecer la unión del grupo y también acercarse a la cultura local. Además, el propio Souček contó que le gustan otros deportes más allá del fútbol.

Datos claves

Tomáš Souček liderará a Czechia en el Mundial 2026 a sus 31 años de edad.

liderará a Czechia en el Mundial 2026 a sus de edad. West Ham United descendió al Championship en 2026 tras 14 años en la Premier League.

descendió al Championship en 2026 tras en la Premier League. El mediocampista checo posee un valor de mercado de 10 millones de euros actualmente.