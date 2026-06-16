Alineaciones confirmadas para Argentina vs Argelia: jugadores clave y cambios tácticos para el partido

Argentina y Argelia planean un cambio en sus esquemas pensando en su debut en el Mundial 2026. Entérate los detalles.

En la ciudad de Kansas City se dará el debut de la Selección de Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026. Este partido es esperados por gran parte de Sudamérica tras el mal comienzo de los equipos de esta parte del continente, en donde se espera que los ‘Albicelestes’ puedan llegar a festejar de la mejor forma posible.

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Alineaciones confirmadas de Argentina y Argelia

El tres veces campeón del mundo sale con sus mejores armas al primer partido de esta Copa del Mundo. Lionel Scaloni no se guardó nada y muestra un equipo renovado, pero manteniendo la base de los que fueron campeones del mundo en Qatar 2022. El ‘Dibu’ llegó al primer partido, mientras que Otamendi sale del once, Lionel Messi por su parte comanda el ataque.

Alineación de Argentina: Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Licha Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández; Messi, Lautaro, Almada.

Selección de Argentina (Foto: Getty).

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Por el lado de los ‘Zorros del Desierto’, no temen a su rival y buscarán poder tratar de contrarrestar con un equipo que luche desde el principio hasta el final. Saben que no tienen grandes habilidades con el balón, pero como equipo podrían generar mucho y más con algunas individualidades como la de Riyad Mahrez.

Alineación Argelia: Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït Nouri, Bentaleb, Boudaoui, Chaibi, Maza, Gouiri, Hadj Moussa..

¡Hola! Me pongo nuevamente el saco de redactor y analista táctico. Estamos a un par de horas del debut oficial de la campeona defensora en este Mundial 2026, y el duelo de hoy en el Kansas City Stadium promete ser un choque de estilos fascinante.

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Jugadores Claves a seguir

Por Argentina

Lionel Messi: El capitán y motor creativo. A pesar de los años, sigue siendo el factor diferencial. Jugará libre, partiendo desde la derecha hacia el centro para asociarse con los mediocampistas y filtrar balones.

El capitán y motor creativo. A pesar de los años, sigue siendo el factor diferencial. Jugará libre, partiendo desde la derecha hacia el centro para asociarse con los mediocampistas y filtrar balones. Rodrigo De Paul y Enzo Fernández: El termómetro del equipo. Necesitarán estar precisos para romper el muro africano y atentos en la presión tras pérdida para evitar los contragolpes.

Por Argelia

Riyad Mahrez: El talento diferencial. El exjugador del Manchester City sigue siendo el faro ofensivo de Argelia, aportando visión, regate y una pegada temible desde la banda derecha.

El talento diferencial. El exjugador del Manchester City sigue siendo el faro ofensivo de Argelia, aportando visión, regate y una pegada temible desde la banda derecha. Mohamed Amoura: La bala argelina. Llega al Mundial en un gran estado de forma tras marcar 10 goles en las eliminatorias africanas. Su velocidad será el principal arma para castigar los espacios que deje Argentina.

Las pizarras: ¿Qué cambios tácticos definirán el partido?

El duelo estratégico entre Lionel Scaloni y Vladimir Petković será como una partida de ajedrez, con dos planes de juego muy marcados.

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El plan de Scaloni: Posesión asfixiante y amplitud

Argentina buscará acaparar el balón (seguramente apuntando a un 65-70% de posesión). La clave táctica de Scaloni pasará por:

Compresión por el centro y amplitud por las bandas: Con Messi, Mac Allister y Fernández combinando por dentro, obligarán a Argelia a cerrarse. Esto liberará los carriles exteriores para las proyecciones ofensivas de laterales como Nahuel Molina , quien tendrá que ensanchar la cancha.

Con Messi, Mac Allister y Fernández combinando por dentro, obligarán a Argelia a cerrarse. Esto liberará los carriles exteriores para las proyecciones ofensivas de laterales como , quien tendrá que ensanchar la cancha. Presión alta y agresiva: Ante la velocidad de los atacantes argelinos, Argentina no puede permitirse retroceder. Deberán ejecutar el famoso gegenpressing (presión inmediata tras pérdida) en campo rival para asfixiar la salida de Argelia y recuperar rápido.

El plan de Petković: Bloque bajo y transiciones supersónicas

Sabiendo que pelear por la posesión es un suicidio táctico, Petković apostará por la paciencia y el daño quirúrgico:

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Bloque bajo y líneas juntas: Argelia defenderá muy cerca de su área, reduciendo a cero los espacios entre sus mediocampistas y defensores para que Messi y Enzo no encuentren pasillos de pase.

Argelia defenderá muy cerca de su área, reduciendo a cero los espacios entre sus mediocampistas y defensores para que Messi y Enzo no encuentren pasillos de pase. Explotar la espalda de los laterales: El cambio táctico fundamental de Argelia será la rápida transición de defensa a ataque. Cuando recuperen la pelota, buscarán envíos largos y rápidos hacia Mahrez y, sobre todo, hacia la velocidad pura de Amoura, atacando directamente la zona que dejen vacía los laterales argentinos en sus proyecciones.

Datos Claves