Dónde ver EN VIVO Argentina vs Argelia, por la Fase de Grupos del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

La Selección de Argentina debuta frente a Argelia en el Mundial 2026. Conoce donde verlo y no perderte este partidazo.

El turno del debut de la Selección de Argentina ha llegado, el cuadro campeón del mundo busca repetir el plato. Pero en este Mundial 2026 no la tendrá nada fácil, no obstante el debut será ante Argelia un cuadro que buscará exigirlos al máximo.

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El equipo comandado por Lionel Messi tiene la consigna de poder lograr el doblete y así sumar su cuarta estrella. Esto es algo que no será nada fácil, ya que hay varios equipo que tienen la misma consigna. Sin embargo, buscarán volver a celebrar en Norteamérica.

Por otro lado, los argelinos saben que no pierden nada, pero que pueden llegar a sorprender como lo hizo Arabia Saudita hace 4 años cuando vencieron por 1-2 en el primer encuentro. Así que buscan hacer lo mismo, aunque saben que deberán estar bien parados para lograrlo.

¿Dónde ver el Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

Para disfrutar de este partidazo por el grupo J del Mundial 2026, acá dejamos todos los canales para poder disfrutar del encuentro. Dependiendo al país en el que te encuentres:

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Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+.

TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+. Bolivia: Tigo Sports, Entel TV.

Tigo Sports, Entel TV. Brasil: CazéTV

CazéTV Chile: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+. Costa Rica : Fox+.

: Fox+. Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Haití: Tele Haití.

Tele Haití. Paraguay: Popu TV.

Popu TV. Perú: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. España: DAZN, Movistar+.

DAZN, Movistar+. Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Estados Unidos: Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.

Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio. Venezeula: DirecTV Sports, DGO, Inter.

¿A qué hora juega Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

Para que nadie se pierde este partidazo entre Argentina vs. Argelia acá dejamos el horario para que lo puedas agendar:

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 21:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:00 horas

México: 19:00 horas

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