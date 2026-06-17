Grupo por grupo: así quedó la tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la fecha 1

La primera fecha de la Fase de grupos del Mundial 2026 dio por finalizada. Con grandes sorpresas, así como emociones impresionantes ha iniciado este certamen internacional. El cual ya está preparado para dar inicio a su segunda fecha que podría cambiar mucho en los diferentes grupos.
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Tabla de posiciones tras la primera fecha del Mundial 2026
Tras la primera fecha de la Fase de grupos del Mundial 2026, así se han movido la tabla de posiciones.
Comunicador con experiencia en medios digitales especializados en fútbol peruano. Escribió para FutbolPeruano.com y El Futbolero Perú, donde desarrolló análisis, opiniones y contenidos centrados en la actualidad del balompié nacional. Además, crea contenido en YouTube a través de @YobuPro, espacio en el que combina fútbol y entretenimiento para conectar con nuevas audiencias.