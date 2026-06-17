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Mundial 2026

Grupo por grupo: así quedó la tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la fecha 1

El Mundial 2026 dio por finalizada su primera jornada, con sorpresas y grandes resultados, así quedó la tabla de posiciones.

Lionel Messi celebrando.
© GettyLionel Messi celebrando.

La primera fecha de la Fase de grupos del Mundial 2026 dio por finalizada. Con grandes sorpresas, así como emociones impresionantes ha iniciado este certamen internacional. El cual ya está preparado para dar inicio a su segunda fecha que podría cambiar mucho en los diferentes grupos.

Tabla de posiciones tras la primera fecha del Mundial 2026

Tras la primera fecha de la Fase de grupos del Mundial 2026, así se han movido la tabla de posiciones.

  • Grupo A
EquipoPJGEPGFGCDIFPTS
México110020+23
Corea del Sur110021+13
Chequia100112-10
Sudáfrica100102-20
  • Grupo B
EquipoPJGEPGFGCDIFPTS
Canadá10101101
Bosnia y Herzegovina10101101
Qatar10101101
Suiza10101101
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  • Grupo C
EquipoPJGEPGFGCDIFPTS
Escocia110010+13
Brasil10101101
Marruecos10101101
Haití100101-10
  • Grupo D
EquipoPJGEPGFGCDIFPTS
Estados Unidos110041+33
Australia110020+23
Turquía100102-20
Paraguay100114-30
  • Grupo E
EquipoPJGEPGFGCDIFPTS
Alemania110071+63
Costa de Marfil110010+13
Ecuador100101-10
Curazao100117-60
  • Grupo F
EquipoPJGEPGFGCDIFPTS
Suecia110051+43
Japón10102201
Países Bajos10102201
Túnez100115-40
  • Grupo G
EquipoPJGEPDIFPTS
Bélgica101001
Egipto101001
Irán101001
Nueva Zelanda101001
  • Grupo H
EquipoPJGEPGFGCDIFPTS
Arabia Saudita10101101
Uruguay10101101
Cabo Verde10100001
España10100001
  • Grupo I
EquipoPJGEPGFGCDIFPTS
Noruega110041+33
Francia110031+23
Senegal100113-20
Irak100114-30
  • Grupo J
EquipoPJGEPDIFPTS
Argentina1100+33
Austria1100+23
Jordania1001-20
Argelia1001-30
  • Grupo K
EquipoPJGEPGFGCDIFPTS
Colombia110031+23
Portugal10101101
RD Congo10101101
Uzbekistán100112-20
  • Grupo L
EquipoPJGEPGFGCDIFPTS
Inglaterra110042+23
Ghana110010+13
Panamá100101-10
Croacia100124-20

Resultados de la Fecha 1 de la Fase de Grupos del Mundial 2026

GrupoPartido 1Partido 2
AMéxico 2 – 0 SudáfricaCorea del Sur 2 – 1 Chequia
BCanadá 1 – 1 Bosnia y HerzegovinaQatar 1 – 1 Suiza
CBrasil 1 – 1 MarruecosHaití 0 – 1 Escocia
DEstados Unidos 4 – 1 ParaguayAustralia 2 – 0 Turquía
EAlemania 7 – 1 CurazaoCosta de Marfil 1 – 0 Ecuador
FSuecia 5 – 1 TúnezPaíses Bajos 2 – 2 Japón
GBélgica 1 – 1 EgiptoIrán 2 – 2 Nueva Zelanda
HEspaña 0 – 0 Cabo VerdeArabia Saudita 1 – 1 Uruguay
IFrancia 3 – 1 SenegalIrak 1 – 4 Noruega
JArgentina 3 – 0 ArgeliaAustria 3 – 1 Jordania
KPortugal 1 – 1 RD CongoUzbekistán 1 – 3 Colombia
LInglaterra 4 – 2 CroaciaGhana 1 – 0 Panamá

Partidos de la Fecha 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026

GrupoPartido 1Partido 2
AChequia vs. SudáfricaMéxico vs. Corea del Sur
BSuiza vs. Bosnia y HerzegovinaCanadá vs. Qatar
CEscocia vs. MarruecosBrasil vs. Haití
DEstados Unidos vs. AustraliaTurquía vs. Paraguay
EAlemania vs. Costa de MarfilEcuador vs. Curazao
FPaíses Bajos vs. SueciaTúnez vs. Japón
GBélgica vs. IránNueva Zelanda vs. Egipto
HEspaña vs. Arabia SauditaUruguay vs. Cabo Verde
IFrancia vs. IrakNoruega vs. Senegal
JArgentina vs. AustriaJordania vs. Argelia
KPortugal vs. UzbekistánColombia vs. RD Congo
LInglaterra vs. GhanaPanamá vs. Croacia

Datos Claves

  • Alemania 7-1 Curazao fue el resultado más abultado del inicio del Mundial 2026.
  • Argentina 3-0 Argelia le otorgó tres puntos para liderar el Grupo J.
  • México vs. Corea del Sur es uno de los partidos programados para la Fecha 2.
Bruno Castro
Bruno Castro
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