Grupo por grupo: así quedó la tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la fecha 1

El Mundial 2026 dio por finalizada su primera jornada, con sorpresas y grandes resultados, así quedó la tabla de posiciones.

La primera fecha de la Fase de grupos del Mundial 2026 dio por finalizada. Con grandes sorpresas, así como emociones impresionantes ha iniciado este certamen internacional. El cual ya está preparado para dar inicio a su segunda fecha que podría cambiar mucho en los diferentes grupos.

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Tabla de posiciones tras la primera fecha del Mundial 2026

Tras la primera fecha de la Fase de grupos del Mundial 2026, así se han movido la tabla de posiciones.

Grupo A

Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS México 1 1 0 0 2 0 +2 3 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 +1 3 Chequia 1 0 0 1 1 2 -1 0 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

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Grupo B

Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 Suiza 1 0 1 0 1 1 0 1

Grupo C

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Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS Escocia 1 1 0 0 1 0 +1 3 Brasil 1 0 1 0 1 1 0 1 Marruecos 1 0 1 0 1 1 0 1 Haití 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo D

Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS Estados Unidos 1 1 0 0 4 1 +3 3 Australia 1 1 0 0 2 0 +2 3 Turquía 1 0 0 1 0 2 -2 0 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

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Grupo E

Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS Alemania 1 1 0 0 7 1 +6 3 Costa de Marfil 1 1 0 0 1 0 +1 3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

Grupo F

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Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS Suecia 1 1 0 0 5 1 +4 3 Japón 1 0 1 0 2 2 0 1 Países Bajos 1 0 1 0 2 2 0 1 Túnez 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo G

Equipo PJ G E P DIF PTS Bélgica 1 0 1 0 0 1 Egipto 1 0 1 0 0 1 Irán 1 0 1 0 0 1 Nueva Zelanda 1 0 1 0 0 1

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Grupo H

Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS Arabia Saudita 1 0 1 0 1 1 0 1 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1 España 1 0 1 0 0 0 0 1

Grupo I

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Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS Noruega 1 1 0 0 4 1 +3 3 Francia 1 1 0 0 3 1 +2 3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo J

Equipo PJ G E P DIF PTS Argentina 1 1 0 0 +3 3 Austria 1 1 0 0 +2 3 Jordania 1 0 0 1 -2 0 Argelia 1 0 0 1 -3 0

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Grupo K

Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS Colombia 1 1 0 0 3 1 +2 3 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1 Uzbekistán 1 0 0 1 1 2 -2 0

Grupo L

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Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS Inglaterra 1 1 0 0 4 2 +2 3 Ghana 1 1 0 0 1 0 +1 3 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0 Croacia 1 0 0 1 2 4 -2 0

Resultados de la Fecha 1 de la Fase de Grupos del Mundial 2026

Grupo Partido 1 Partido 2 A México 2 – 0 Sudáfrica Corea del Sur 2 – 1 Chequia B Canadá 1 – 1 Bosnia y Herzegovina Qatar 1 – 1 Suiza C Brasil 1 – 1 Marruecos Haití 0 – 1 Escocia D Estados Unidos 4 – 1 Paraguay Australia 2 – 0 Turquía E Alemania 7 – 1 Curazao Costa de Marfil 1 – 0 Ecuador F Suecia 5 – 1 Túnez Países Bajos 2 – 2 Japón G Bélgica 1 – 1 Egipto Irán 2 – 2 Nueva Zelanda H España 0 – 0 Cabo Verde Arabia Saudita 1 – 1 Uruguay I Francia 3 – 1 Senegal Irak 1 – 4 Noruega J Argentina 3 – 0 Argelia Austria 3 – 1 Jordania K Portugal 1 – 1 RD Congo Uzbekistán 1 – 3 Colombia L Inglaterra 4 – 2 Croacia Ghana 1 – 0 Panamá

Partidos de la Fecha 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026

Grupo Partido 1 Partido 2 A Chequia vs. Sudáfrica México vs. Corea del Sur B Suiza vs. Bosnia y Herzegovina Canadá vs. Qatar C Escocia vs. Marruecos Brasil vs. Haití D Estados Unidos vs. Australia Turquía vs. Paraguay E Alemania vs. Costa de Marfil Ecuador vs. Curazao F Países Bajos vs. Suecia Túnez vs. Japón G Bélgica vs. Irán Nueva Zelanda vs. Egipto H España vs. Arabia Saudita Uruguay vs. Cabo Verde I Francia vs. Irak Noruega vs. Senegal J Argentina vs. Austria Jordania vs. Argelia K Portugal vs. Uzbekistán Colombia vs. RD Congo L Inglaterra vs. Ghana Panamá vs. Croacia

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Datos Claves