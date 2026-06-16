Alineaciones confirmadas para Irak vs Noruega: jugadores clave y cambios tácticos para el partido

Ahora viviremos el Irak vs Noruega, partido que corresponde al Mundial 2026. Entérate las alineaciones confirmadas de los equipos nacionales.

El Estadio Boston abre sus puertas para un electrizante debut en el Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las selecciones de Irak y Noruega se miden en un duelo inédito que marcará el rumbo del sector.

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Los estrategas han definido sus pizarras iniciales con apuestas tácticas muy marcadas para neutralizar las virtudes del rival. El equilibrio en el mediocampo y la efectividad ofensiva serán los pilares que definan este crucial compromiso.

Noruega presentará un once potente contra Irak. (Foto: X).

Alineación titular de Irak y Noruega

El conjunto asiático salta al terreno de juego con un esquema compacto diseñado para poblar la zona central y cortar los circuitos europeos.

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El XI definitivo de Irak: Hassan, Ali, Tahseen, Hashim, Doski, Bayesh, Al-Ammari, Ismael, Jasim, Hussein, Al-Hamadi.

Por su parte, el combinado escandinavo no se guarda nada y despliega su tradicional y agresivo sistema vertical desde el pitazo inicial.

El XI definitivo de Noruega: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Aursnes, Berge, Odegaard, Nusa, Sörloth, Haaland.

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Los jugadores clave de Irak

La gran fortaleza de este equipo estará en las botas de Zidane Iqbal, el talentoso mediocampista ex del Manchester United, encargado de darle claridad al juego. En la ofensiva, el delantero Ali Al-Hamadi (Luton Town) y el goleador Aymen Hussein serán las principales referencias para castigar al contragolpe.

El cambio táctico: El seleccionador apuesta por un doble pivote defensivo de alta intensidad para contener las transiciones rápidas del rival. La velocidad por las bandas se perfila como la vía principal para asistir a sus atacantes.

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Los jugadores clave de Noruega

Los focos del mundo están sobre el temible delantero Erling Haaland, máxima estrella del Manchester City y principal argumento de gol de su país. A su lado, el capitán del Arsenal, Martin Ødegaard, será el cerebro encargado de romper líneas con su visión de juego.

El cambio táctico: El tridente ofensivo complementado por Alexander Sørloth buscará fijar a los centrales iraquíes para abrir pasillos interiores. La proyección constante de los laterales Ryerson y Møller Wolfe aportará la amplitud necesaria para asfixiar el área rival.

DATOS CLAVE

Estadio Boston albergará el encuentro entre Irak y Noruega por el Grupo I.

Erling Haaland y Martin Ødegaard lideran la alineación titular confirmada de Noruega.

Ali Al-Hamadi y Ali Jasim comandarán el ataque en el once de Irak.