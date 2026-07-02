Desde el Estadio Toronto este jueves 2 de julio a las 6:00 PM, Portugal vs. Croacia por los 16avos del Mundial 2026.

Portugal y Croacia se enfrentan HOY, jueves 2 de julio, por los 16avos de final del Mundial 2026 en un partido decisivo para ambos. El encuentro se disputará desde las 6:00 PM en el Estadio Toronto y definirá al rival de España en los octavos de final de la Copa del Mundo.

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Con el mismo objetivo en mente, las dos selecciones europeas llegan obligadas a imponer condiciones desde el primer minuto. Portugal buscará sostener su candidatura con un equipo cargado de experiencia, mientras que Croacia intentará apoyarse en su jerarquía internacional para dar otro golpe en una instancia de eliminación directa.

El técnico Roberto Martínez ya definió el once inicial de Portugal y la principal noticia pasa por la presencia de Cristiano Ronaldo como titular. El delantero volverá a comandar el ataque portugués en un partido clave para seguir con vida en el Mundial 2026.

Además de Cristiano Ronaldo, Portugal tendrá como piezas fundamentales a Bruno Fernandes, Joao Cancelo y Rúben Dias, futbolistas que aportan liderazgo, calidad y experiencia en todas las líneas del equipo.

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El duelo entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric será el más llamativo del Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Cristiano Ronaldo y Luka Modric lideran el Portugal vs. Croacia

Por el lado de Croacia, Zlatko Dalic también apostará por su máxima figura desde el arranque: Luka Modric. El histórico volante será el eje del juego croata y estará rodeado por jugadores de enorme recorrido como Ivan Perisic, Mateo Kovacic y Ante Budimir.

El antecedente más reciente entre Portugal y Croacia terminó igualado 1-1 por la UEFA Nations League, con goles de Joao Félix y Josko Gvardiol. Ahora, el escenario será completamente distinto: el que gane avanzará a octavos de final del Mundial 2026 para enfrentar a España, mientras que el perdedor quedará eliminado de la Copa del Mundo.

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Cristiano Ronaldo y Luka Modric se vuelven a enfrentar una vez más tras más de 222 partidos juntos en el Real Madrid. (Foto: FIFA)

Guía oficial y completa para ver en vivo y en directo Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026

Perú : DSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+

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: FOX+, FOX y Teletica 7 España: RTVE y DAZN

Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026: alineaciones confirmadas

Alineación de Portugal: Diogo Costa; Ruben Dias, Renato Veiga, Joao Cancelo, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Joao Neves, Vitinha; Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, Pedro Neto.

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Alineación de Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Marin Pongracic, Josip Sutalo; Mateo Kovacic, Luka Modric, Nikola Vlasic, Martin Baturia, Petar Sucic; Ante Budimir, Ivan Perisic.

Datos claves

Cristiano Ronaldo será titular con Portugal hoy ante Croacia.

Luka Modric comandará a Croacia ante Portugal.

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