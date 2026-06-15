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Mundial 2026

Arabia Saudita 0-0 Uruguay EN VIVO y GRATIS por la Fase de grupos del Mundial 2026: Minuto a minuto

Por la fecha 1 del Mundial 2026 la Selección de Uruguay se enfrenta a Arabia Saudita en Miami. Sigue el partido EN VIVO y GRATIS.

Selección de Uruguay.
© GettySelección de Uruguay.

Por el Mundial 2026 se viene un partidazo por el grupo H. La Selección de Arabia Saudita recibe a la Selección de Uruguay en el Estadio de Miami. Partidazo que dará inicio desde las 17:00 horas de Perú y que se espera pueda ser un juego parejo. La transmisión del duelo estará a cargo de DirecTV Sports y DGO.

El cuadro de Marcelo Bielsa llega a este encuentro con muchas dudas, pero con la intensión de iniciar con el pie derecho este certamen internacional. Saben que tienen una gran oportunidad después del traspié de España frente a Cabo Verde.

Por su lado, los asiáticos tendrán una oportunidad de lujo para demostrar que el fútbol de este continente está creciendo. Hay que recordar que en Qatar 2022 ya supieron vencer a la Selección de Argentina, así que saben como sorprender a sus rivales.

16' PT: Uruguay y Arabia se reparten la pelota

Tras el vértigo de los primeros minutos, se perdió profundidad y todo sigue 0-0.

4' PT: Primer intento para Uruguay

Araújo probó de afuera, pero su remate salió al medio del arco. Avisa la Celeste.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Rueda la pelota en Miami. Uruguay y Arabia Saudita ya se disputan los primeros puntos.

¡Salen los equipos a la cancha!

Los protagonistas ya pisan el césped. En instantes sonarán los himnos.

El último enfrentamiento entre Uruguay y Arabia Saudita

La última vez que se vieron las caras fue también en un Mundial, en Rusia 2018. Por la fase de grupos, la Celeste triunfó por la mínima con gol de Luis Suárez.

Luis Suárez ante Arabia Saudita. (Foto: Getty)

Luis Suárez ante Arabia Saudita. (Foto: Getty)

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE ARABIA SAUDITA

Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Al-Tambakti, Abdulelah Al-Harbi, Moteb Al-Amri, Mohammed Al-Shamat; Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Musab Al-Juwayr; Salem Al-Dawsari; Firas Al-Brikan.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE URUGUAY

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maxi Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.

Los árbitros de Uruguay vs. Arabia Saudita

  • Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)
  • Asistente 1: Daniele Bindoni (Italia)
  • Asistente 2: Alberto Tegoni (Italia)
  • Cuarto árbitro: Drew Fischer (Canadá)
  • Quinto árbitro: Michael Barwegen (Canadá)
  • VAR: Marco Di Bello (Italia)
  • AVAR: Ivan Bebek (Croacia)
  • SVAR: Jerome Brisard (Francia)

Sorpresa en el Grupo H

En el duelo inaugural de la zona, España empató sin goles ante Cabo Verde, un resultado inesperado que cambia el panorama en el grupo.

Hora y TV

El encuentro comenzará a las 19 y se podrá ver a través de Disney+, TyC Sports, Telefe, DSports y Paramount+.

¡Bienvenidos!

En el Hard Rock Stadium de Miami, Uruguay y Arabia Saudita debutan por el Grupo H del Mundial 2026.

Bruno Castro
Bruno Castro
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