Arabia Saudita 0-0 Uruguay EN VIVO y GRATIS por la Fase de grupos del Mundial 2026: Minuto a minuto

Por la fecha 1 del Mundial 2026 la Selección de Uruguay se enfrenta a Arabia Saudita en Miami. Sigue el partido EN VIVO y GRATIS.

Por el Mundial 2026 se viene un partidazo por el grupo H. La Selección de Arabia Saudita recibe a la Selección de Uruguay en el Estadio de Miami. Partidazo que dará inicio desde las 17:00 horas de Perú y que se espera pueda ser un juego parejo. La transmisión del duelo estará a cargo de DirecTV Sports y DGO.

El cuadro de Marcelo Bielsa llega a este encuentro con muchas dudas, pero con la intensión de iniciar con el pie derecho este certamen internacional. Saben que tienen una gran oportunidad después del traspié de España frente a Cabo Verde.

Por su lado, los asiáticos tendrán una oportunidad de lujo para demostrar que el fútbol de este continente está creciendo. Hay que recordar que en Qatar 2022 ya supieron vencer a la Selección de Argentina, así que saben como sorprender a sus rivales.