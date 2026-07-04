Así queda el cuadro del Mundial 2026: clasificados y cruces de cuartos de final

El Mundial 2026 ha sido el más largo de su historia por contar con un total de 48 selecciones participantes. Pero todo lo que comienza tiene que terminar, por esa razón ya estamos en la recta final de este emocionante torneo. Conociéndose a los clasificados para los cuartos de final.
Clasificados a los cuartos del Mundial 2026
El primero en lograr su pase fue la Selección de Marruecos después de derrotar a la anfitriona Canadá. De esta forma los africanos pueden descansar al cumplir con la misión de estar entre los 8 mejores del mundo. No obstante, ahora falta conocer a sus próximos rivales que saldrá entre el vencedor del Francia vs. Paraguay.
Clasificados a los cuartos de final Mundial 2026:
- Marruecos
Series por decidirse:
- Canadá 0-3 Marruecos
- Paraguay vs. Francia
- Brasil vs. Noruega
- México vs. Inglaterra
- Portugal vs. España
- Estados Unidos vs. Bélgica
- Argentina vs. Egipto
- Suiza vs. Colombia
Paraguay vs Francia EN VIVO y GRATIS por los octavos de final del Mundial 2026: dónde ver por TV y streaming online
¿Cómo serían los cruces de cuartos de final del Mundial 2026?
Son 8 partidos que se tienen que definir en los octavos de final para conocer a todos los clasificados para los cuartos del Mundial 2026.
Así serían los cruces:
¿Cuándo se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026?
En solo 3 días se definirán los cruces de los cuartos de final. El primer partido será el día jueves 9 de julio desde las 15:00 horas de Perú. Mientras que el último juego será el sábado 11 del mismo mes desde las 20:00 horas de Perú.
Datos Claves
- Kylian Mbappé y Francia definirán su pase a cuartos de final enfrentando a Paraguay.
- Marruecos clasificó a cuartos de final tras derrotar 3-0 a la anfitriona Canadá.
- Jueves 9 de julio iniciarán los cuartos de final a las 15:00 horas Perú.