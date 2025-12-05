Así quedó el grupo de Portugal en el Mundial 2026: ¿A quién se enfrentará Cristiano Ronaldo?

Se celebró la ceremonia oficial para conocer a los grupos del Mundial 2026 y uno de los momentos más esperados de la jornada fue conocer la zona que integrará la Selección de Portugal. Con Cristiano Ronaldo como máximo estandarte desde hace varios años, veamos a detalle los rivales que enfrentarán los lusos en esta primera etapa del torneo internacional que será el último para el popular ‘Bicho’.

Siendo parte del Grupo K, Portugal se cruzará con el ganador entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, Uzbekistán y Colombia. Es decir que en estos momentos todavía no se conoce el rival con el que debutará el equipo luso ya que falta definir una llave de clasificación entre los países anteriormente mencionados, la cual se resolverá en el próximo mes de marzo.

Frente a esta situación, desde ya podemos ir notando que los dirigidos por Roberto Martínez tendrán una primera ronda no tan complicada como se hubiese esperado. Quizá el rival más duro y competitivo en esta fase es Colombia, quien siempre genera atención por la calidad de sus jugadores y más en la actualidad cuando tienen una plantilla de enormes cracks.

La última oportunidad de Cristiano Ronaldo para conseguir un Mundial

Si bien en anteriores oportunidades el propio Cristiano Ronaldo ha confesado que no necesita levantar el trofeo del Mundial para sentirse completo o realizado como futbolista profesional, quizá por todos los logros que ha conseguido a lo largo de su exitosa carrera, claramente el torneo que se disputará el próximo año en Norteamérica representará una última oportunidad de oro para el goleador.

Defendiendo la camiseta de la Selección de Portugal, quizá siendo el último torneo grande que dispute en su carrera ya que lo jugará con 41 años, no hay duda alguna del sentimiento de competencia animal por parte de CR7. Nadie duda de que hará hasta lo imposible por conseguir la primera estrella de su país en un Mundial, más aún cuando actualmente tienen una generación dorada.

¿Cristiano Ronaldo se retirará del fútbol profesional luego del Mundial 2026?

Con 41 años, cualquiera pensaría que el Mundial 2026 será el último gran acontecimiento en la carrera de Cristiano Ronaldo, pero todo parece indicar que no. El propio ‘Bicho’ confesó en una reciente entrevista que efectivamente tiene presupuestado competir uno o dos años más, con lo cual lo podemos entender que seguirá jugando a nivel de clubes y también en la Selección de Portugal.

