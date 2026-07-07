Messi convirtió gol ante Egipto: así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi fue uno de los héroes de la Selección Argentina ante Egipto. Con su gol, volvió a ser líder en la tabla de goleadores del Mundial 2026.

Lionel Messi volvió a hacer de las suyas y para salvar a la Selección Argentina en el duelo de octavos de final del Mundial 2026 ante Egipto. Un gol suyo permitió la remontada por 3-2 de la ‘Albiceleste’ en Atlanta para meterse en cuartos de final. Además, con su tanto, volvió a quedar como el máximo goleador del certamen.

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Messi fue autor de uno de los tres goles con los que Argentina le dio vuelta sobre el final el partido a Egipto. El ’10’ argentino anotó el empate 2-2. Antes, Cristian Romero había marcado el descuento y el gol del triunfo fue obra de Enzo Fernández.

Con este gol, Messi ya tiene 8 en este Mundial 2026. Así, quedó como máximo goleador de la Copa del Mundo, dejando atrás, con 7, a Kylian Mbappé y a Erling Haaland. Estos tres futbolistas, ahora, deben jugar por cuartos de final, por lo que la pelea por la Bota de Oro continúa.

Así quedó la tabla de goleadores tras los octavos de final del Mundial 2026

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Los próximos partidos de los goleadores del Mundial 2026

Kylian Mbappé tiene la oportunidad de igualar o superar a Lionel Messi el próximo jueves 9 de julio. Será cuando Francia y Marruecos se enfrentan en el primer partido de cuartos de final del Mundial 2026.

Por su parte, Erling Haaland jugará recién el sábado 11 de julio con Noruega cuando se vea las caras ante Harry Kane y la Selección de Inglaterra. Cabe destacar que el centrodelantero inglés tiene 6 goles en el Mundial y puede pelear también por la Bota de Oro.

En tanto, Lionel Messi debe esperar a lo que ocurra entre Colombia y Suiza. Este duelo también se jugará el próximo sábado, al término de Noruega vs Inglaterra.

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Cuadro completo del Mundial 2026

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