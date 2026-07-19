La reacción de IShowSpeed al gol de Ferran Torres que le dio el título del Mundial 2026 a España

El famoso youtuber no podía creer el gol de España de Ferran Torres en la prórroga. Así, 'La Roja' ganó el título del mundo.

España se consagró campeón del Mundial 2026 tras vencer por 1-0 a Argentina con el gol de Ferran Torres. Uno de los que más celebró este tanto español fue el famoso youtuber IShowSpeed, quien vio todos los partidos del combinado albiceleste y sufrió por sus victorias.

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Speed ha sido uno de los detractores de Lionel Messi y la Selección Argentina durante toda la Copa del Mundo. Es que es un fanático acérrimo de Cristiano Ronaldo, quien ha estado durante los últimos años en la pelea por ser el mejor jugador del mundo.

Finalmente, el youtuber estadounidense pudo desquitarse con el gol de Ferran Torres, que marcó el único gol de la final del mundo y le dio el título a ‘La Roja’. Primero, abrió la boca de sorpresa y luego lo celebró, a pesar de su incredulidad.

🚨| BREAKING: SPEED REACTS TO SPAIN SCORING IN EXTRA TIME AGAINST ARGENTINA IN THE WORLD CUP FINAL 🤯🤯🤯🇪🇸 pic.twitter.com/DkThvt8ZI6 — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 19, 2026

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Su euforia fue tal que gritaba fuerte en el palco y hasta evidenciaba su satisfacción mezclada con bronca por todo lo que tuvo que soportar ante las victorias de Argentina. De hecho, su lamento durante los triunfos de esta selección se volvieron viral alrededor del mundo.

Así reaccionó Speed a la victoria y el título de España

Tras el final del partido, se pudo ver la reacción de IShowSpeed totalmente contento y eufórico por el triunfo y el título de España. Así, el Mundial termina de gran manera para el youtuber, quien también fue protagonista en la previa al partido con su actuación en vivo con su canción “Champions”.

🚨| BREAKING: Speed's full performance of his World Cup song "Champions" at the FIFA World Cup Final closing ceremony 🐐💫pic.twitter.com/yXbg1C2hsZ — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 19, 2026

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El youtuber, a su vez, puede seguir presumiendo de su fanatismo por Cristiano Ronaldo, a quien reivindicó como el mejor jugador de la historia. “Se siente bien ser fan de Ronaldo”, llegó a decir durante sus festejos por el título de España.

🚨| BREAKING: SPEED TALKS ABOUT HOW IT FEELS TO BE A RONALDO FAN AFTER ARGENTINA LOST TO SPAIN IN THE WORLD CUP FINAL



“FEELS GOOD TO BE A RONALDO FAN” 😭🐐 pic.twitter.com/j6NN7dUM1b — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 19, 2026

DATOS CLAVE

España campeón: venció a Argentina por 1-0 en la final del Mundial 2026.

venció a Argentina por 1-0 en la final del Mundial 2026. Ferran Torres: marcó el único gol del partido que le dio el título a España.

marcó el único gol del partido que le dio el título a España. IShowSpeed: el youtuber celebró la victoria y cantó “Champions” en la previa del encuentro.