Así va la tabla de goleadores de Mundial 2026 tras el gol de Mbappé contra Paraguay

La tabla de goleadores sigue moviéndose y en los octavos de final va de la siguiente forma.

El Mundial 2026 está teniendo grandes partidos para los porteros, pero también para los goleadores. En este caso el delantero Kylian Mbappé es uno de los que viene peleando por lograr ser el ganador de la bota de oro. El francés consiguió nuevamente marcar en el choque contra la Selección de Paraguay.

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Así va la tabla de goleadores del Mundial 2026

La anotación de Kylian Mbappé ha hecho que se siga dando una pelea entre los primeros por ver quién está en lo más alto. El francés iguala a un Lionel Messi que había sacado ventaja, pero que no le terminó de durar mucho tiempo. Eso sí, el argentino todavía tiene un partido menos.

Tabla de goleadores del Mundial 2026:

Lucha por ser el máximo goleador de los mundiales

Por otro lado, es importante mencionar que también hay una pelea por ver quién es el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Lo cual deja una competencia muy feroz por ver quién es el número uno, que en este caso solo es para dos jugadores.

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Por un lado está el argentino con 20 goles, Messi hasta ahora ha marcado en todos los partidos que ha disputado en este Mundial 2026. Convirtiéndose en el nuevo máximo anotador en la historia de este certamen.

No obstante, Mbappé está ahí nada más con 19 anotaciones. El tanto contra Paraguay ha hecho que se mantenga en carrera en esa competencia también. Aunque a diferencia del 10 de Argentina tiene tranquilamente la oportunidad de jugar otra Copa del Mundo más.

Datos Claves

Kylian Mbappé anotó ante Paraguay.

Lionel Messi y Mbappé son goleadores del Mundial 2026.

Messi es el máximo goleador de los mundiales con 20.