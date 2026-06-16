Austria vs Jordania: ¿Dónde juegan y en qué estadio del Mundial 2026?

Austria y Jordania se enfrentan en uno de los estadios tradicionales de los Estados Unidos. Albergó dos Super Bowls y tiene capacidad para cerca de 70 mil espectadores.

Las selecciones de Austria y Jordania se enfrentan hoy martes 16 de junio en el partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026. El escenario elegido para este encuentro es el Levi’s Stadium de San Francisco, que ya albergó un partido en esta Copa del Mundo.

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El Levi’s Stadium, cuyo nombre fue cambiado por FIFA a Estadio Bahía de San Francisco (por el Mundial), ya supo albergar el partido entre Qatar y Suiza, que terminó en empate 1-1. Ahora, le toca recibir a los seleccionados austríaco y jordano, que integran el mismo grupo que Argentina y Argelia.

Qatar y Suiza ya jugaron en el Levi’s Stadium (Getty Images).

Esta cancha cuenta con una capacidad para más de 68 mil personas y tiene como equipo local a los San Francisco 49ers de la NFL (National Football League, fútbol americano). Se inauguró en 2014 y cuenta con algunas características de sostenibilidad y de lujo.

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Datos Generales del Levi’s Stadium

Ubicación: Santa Clara, California (a unos 60 km al sur de San Francisco)

Santa Clara, California (a unos 60 km al sur de San Francisco) Inauguración: 17 de julio de 2014

17 de julio de 2014 Costo de construcción: Aproximadamente $1.3 mil millones de dólares

Aproximadamente $1.3 mil millones de dólares Capacidad: 68,500 espectadores (expandible a 75,000 para eventos especiales)

68,500 espectadores (expandible a 75,000 para eventos especiales) Equipo local: San Francisco 49ers (NFL)

San Francisco 49ers (NFL) Superficie: Césped natural (Bermuda Bandera)

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

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Infraestructura y Tecnología del Levi’s Stadium

El estadio fue diseñado con la mentalidad de Silicon Valley, priorizando la conectividad y la ecología:

El estadio más inteligente: Cuenta con más de 1,200 puntos de acceso Wi-Fi y una red capaz de soportar a todos los asistentes conectados simultáneamente.

Cuenta con más de 1,200 puntos de acceso Wi-Fi y una red capaz de soportar a todos los asistentes conectados simultáneamente. App del estadio: Permite a los fans pedir comida y bebida directamente a su asiento, ver repeticiones instantáneas desde múltiples ángulos en sus teléfonos y hasta revisar cuáles baños tienen las filas más cortas.

Permite a los fans pedir comida y bebida directamente a su asiento, ver repeticiones instantáneas desde múltiples ángulos en sus teléfonos y hasta revisar cuáles baños tienen las filas más cortas. Sostenibilidad líder: Fue el primer estadio de fútbol americano profesional en recibir la certificación LEED Gold por nueva construcción.

Fue el primer estadio de fútbol americano profesional en recibir la certificación por nueva construcción. Energía solar: Cuenta con tres puentes peatonales cubiertos de paneles solares y un sistema que genera suficiente energía renovable en un año para compensar el consumo eléctrico durante los partidos en casa.

Cuenta con tres puentes peatonales cubiertos de paneles solares y un sistema que genera suficiente energía renovable en un año para compensar el consumo eléctrico durante los partidos en casa. Agua reciclada: Utiliza agua reciclada (alrededor del 85% del uso total de agua) para el riego del campo y el sistema de plomería.

Lujos y Comodidades del Estadio Bahía de San Francisco

El Levi’s Stadium fue diseñado pensando en la experiencia premium, ofreciendo algunas de las comodidades más exclusivas de la liga.

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Suites de lujo: Cuenta con 165 suites de lujo y aproximadamente 8,500 asientos de club . Estas áreas premium incluyen acceso a salones exclusivos como el BMO Club o el United Club.

Cuenta con y aproximadamente . Estas áreas premium incluyen acceso a salones exclusivos como el BMO Club o el United Club. Gastronomía de altura: La oferta culinaria va mucho más allá de los clásicos perritos calientes. Tienen un enfoque “farm-to-table” (de la granja a la mesa), con menús creados por chefs reconocidos que utilizan ingredientes locales de California.

La oferta culinaria va mucho más allá de los clásicos perritos calientes. Tienen un enfoque “farm-to-table” (de la granja a la mesa), con menús creados por chefs reconocidos que utilizan ingredientes locales de California. Arte y Cultura: Los pasillos y salones de los clubes están decorados con obras de arte de artistas locales y fotografías históricas del equipo.

Curiosidades

Un techo vivo: El estadio cuenta con una “azotea verde” (Green Roof) de casi 2,500 metros cuadrados que incluye una granja urbana. Algunas de las hierbas y vegetales cultivados allí se utilizan en la preparación de alimentos dentro del estadio.

El estadio cuenta con una “azotea verde” (Green Roof) de casi 2,500 metros cuadrados que incluye una granja urbana. Algunas de las hierbas y vegetales cultivados allí se utilizan en la preparación de alimentos dentro del estadio. El Museo de los 49ers: Alberga un museo interactivo de más de 1,800 metros cuadrados dedicado a la rica historia de la franquicia, incluyendo sus cinco trofeos de Super Bowl.

Alberga un museo interactivo de más de 1,800 metros cuadrados dedicado a la rica historia de la franquicia, incluyendo sus cinco trofeos de Super Bowl. Problemas con el sol: Al principio, muchos aficionados se quejaron del intenso calor en las gradas del lado este, ya que el diseño original dejó esa zona muy expuesta al sol de California durante los juegos diurnos.

Eventos Importantes

El estadio se construyó para ser un recinto multipropósito de clase mundial y ha albergado algunos de los eventos más grandes del planeta:

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