Bélgica vs Irán Mundial 2026: formaciones confirmadas y cambios tácticos por el Grupo G

En Los Ángeles, ambos equipos se enfrentan por el Mundial 2026 en un duelo clave. Aquí, todo lo que tienes que saber del partido.

Bélgica e Irán se medirán en el Los Ángeles Stadium por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. Será un partido importante para ambos en su objetivo de acercarse a la clasificación a la siguiente ronda del torneo. Aquí te contamos las alineaciones, cómo verlo en vivo y toda la información del encuentro.

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Alineación confirmada de Bélgica

Así saldrá al campo de juego Bélgica: : Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Saelemaekers, De Bruyne, Trossard; Lukaku

Alineación confirmada de Irán

Este será el once con el que iniciará acciones Irán: Beiranvand; Rezaeian, Khalilazadeh, Nemati, Kanani, Hardani; Ghoddos, Mohebbi, Ezatolahi, Hajsafi; Taremi

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Bélgica llega a este compromiso con la obligación de sumar una victoria y mejorar su imagen tras un estreno irregular en la Copa del Mundo. El conjunto dirigido por Rudi García, que cuenta con varias figuras de peso, consiguió rescatar un empate agónico ante Egipto gracias a un gol de Lukaku en su primera intervención.

En tanto, Irán llega con ilusión a la siguiente ronda después de un debut intenso que terminó 2-2 ante Nueva Zelanda, en uno de los partidos más entretenidos de la primera jornada. El conjunto asiático, que incluso tiene su base de concentración fuera del territorio estadounidense en Tijuana por disposición de las autoridades locales, mantiene la posibilidad de repetir el once inicial para este nuevo compromiso.

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DATOS CLAVES

Bélgica e Irán se enfrentarán en el Los Ángeles Stadium en el Mundial 2026.

El delantero Romelu Lukaku anotó el gol del empate agónico de Bélgica ante Egipto.

El técnico Rudi García dirige a la selección de Bélgica en el torneo.