Con Riyad Mahrez como su máxima estrella, Argelia enfrenta a Argentina con el objetivo de ser la sorpresa del Mundial 2026.

La Selección de Argelia será el primer rival de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026 y llega como un adversario mucho más complejo de lo que algunos imaginan. El combinado africano vuelve a una Copa del Mundo después de 12 años y lo hace respaldado por una sólida campaña que lo llevó a liderar su grupo de las Eliminatorias Africanas con 25 puntos en 10 partidos.

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El equipo dirigido por Vladimir Petkovic mostró regularidad durante todo el proceso clasificatorio, superando a selecciones como Uganda, Mozambique, Guinea, Botsuana y Somalia. Además, arriba al torneo con confianza luego de una serie de amistosos positivos que reforzaron la idea de juego que busca implantar el técnico.

Uno de los aspectos más destacados de Argelia es la mezcla entre experiencia y talento joven. La base del equipo está compuesta por futbolistas que militan en ligas europeas de primer nivel y que poseen experiencia internacional suficiente para competir contra cualquier selección del mundo.

Previo al encuentro frente a Argentina, Petkovic dejó una frase que refleja la confianza de su grupo: “Es un equipo como cualquier otro”. Aunque el favoritismo recae sobre los vigentes campeones del mundo, en Argelia consideran que tienen argumentos para competir y sorprender en el inicio de la Copa del Mundo.

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La foto oficial de todo el plantel de Argelia que va al Mundial 2026. (Foto: Selección de Argelia X)

Riyad Mahrez lidera una generación que quiere hacer historia

La principal referencia sigue siendo Riyad Mahrez. El histórico atacante acumula 115 partidos y 38 goles con la camiseta nacional, además de una carrera repleta de títulos obtenidos en clubes como Manchester City y Al Ahli. A su alrededor destacan nombres como Ibrahim Maza, Rayan Aït-Nouri, Aïssa Mandi e Ismaël Bennacer, conformando una de las generaciones más competitivas que ha tenido el país.

La probable alineación de Argelia para enfrentar a Argentina estaría conformada por Alexandre Oukidja; Youcef Atal, Aïssa Mandi, Mohamed Amine Tougai y Jaouen Hadjam; Ismaël Bennacer, Hicham Boudaoui y Riyad Mahrez; Farès Chaïbi, Mohamed El Amine Amoura y Baghdad Bounedjah. Con ese equipo buscarán repetir o incluso superar su mejor actuación mundialista, conseguida en Brasil 2014, cuando alcanzaron los octavos de final y estuvieron cerca de eliminar a la posterior campeona del torneo, Alemania.

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Riyad Mahrez en la previa del partido entre Argelia vs. Argentina por el Mundial 2026. (Foto: X)

¿Cómo le dicen a la Selección de Argelia?

A la Selección de Argelia le dicen “Los Zorros del Desierto” en honor al fénec, un zorro pequeño característico del Sahara. Otros apodos son “Los Verdes” o “Los Guerreros del Desierto”.

¿En qué canal ver el partido entre Argelia vs. Argentina por el Mundial 2026?

El partido entre Argelia vs. Argentina se podrá ver en vivo, en directo y gratis por América Televisión (Canal 4), DSports (Latam), DGO (aplicación de DSports) y gratis en Bolavip.

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Datos claves

Argelia será el primer rival de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026.

El seleccionador Vladimir Petkovic dirige al combinado africano, que vuelve tras 12 años.

El delantero Riyad Mahrez lidera al equipo con 115 partidos y 38 goles anotados.