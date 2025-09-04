¿Cuál fue el último Mundial de FIFA que jugó la Selección Peruana?

La Selección Peruana disputó su último Mundial en 2018. Fue la Copa del Mundo de la FIFA disputada en Rusia, a la que llegó gracias a un repechaje intercontinental tras una duras Eliminatorias Sudamericanas. A su vez, fue un hito para La Bicolor por tratarse de su primera participación mundialista desde 1982.

El Mundial de Rusia 2018 significó el mayor logro por parte de la Selección Peruana en 36 años. El hito fue logrado por el entrenador argentino Ricardo Gareca, quien dirigió al seleccionado blanquirrojo entre febrero de 2015 y junio de 2022.

Para lograr la clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA en Rusia, Perú lo logró mediante un repechaje intercontinental. Previo a ello, conquistó el quinto lugar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2018.

Publicidad

Publicidad

Para dicha Copa del Mundo, FIFA otorgó cuatro plazas y media de clasificación. Cuatro lugares directos y uno para el repechaje. En dichas Eliminatorias, clasificaron las selecciones de Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia, de manera directa. En tanto, el seleccionado peruano de Gareca tuvo que jugar el repechaje.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2018

Pos. Selección Pts. PJ PG PE PP GF GC DG 1. Brasil 41 18 12 5 1 41 11 +30 2. Uruguay 31 18 9 4 5 32 20 +12 3. Argentina 28 18 7 7 4 19 16 +3 4. Colombia 27 18 7 6 5 21 19 +2 5. Perú 26 18 7 5 6 27 26 +1 6. Chile 26 18 8 2 8 26 27 −1 7. Paraguay 24 18 7 3 8 19 25 −6 8. Ecuador 20 18 6 2 10 26 29 −3 9. Bolivia 14 18 4 2 12 16 38 −22 10. Venezuela 12 18 2 6 10 19 35 −16

¿Cómo fue el camino de Perú en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2018?

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2018 arrancaron en la ventana internacional de octubre de 2015. Perú había arrancado el ciclo de Ricardo Gareca ese mismo año y lo hizo con una gran Copa América en Chile, que lo llevó al podio (tercer lugar; y Chile campeón ante Argentina).

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, La Bicolor no tuvo una buena primera ronda. Apenas ganó 2 partidos y perdió 5 de los 9 disputados. Terminada esa novena fecha, se ubicaba en el octavo puesto de la tabla de posiciones, lejos de siquiera el repechaje. Pero un gran cierre con un invicto de 6 partidos (3 victorias y 3 empates) le permitió clasificar al repechaje en el quinto lugar por diferencia de gol (+1), ya que Chile (-1) lo igualó en puntos.

El mérito para lograr llegar al repechaje estuvo en la continuidad de Ricardo Gareca. Sostenerlo en el cargo fue clave, ya que el ‘Tigre’ no sólo le dio confianza a una generación importante de jugadores, sino que también, poco a poco, empezó a encontrar los resultados.

El repechaje entre Perú y Nueva Zelanda en noviembre de 2017

El repechaje intercontinental para el Mundial de Rusia 2018 para Perú se dio contra un rival de la Confederación Oceánica de Fútbol (OFC). En este caso, fue ante Nueva Zelanda, selección que ya tuvo otras experiencias en repechajes. Esta repesca fue una serie con partidos de ida y vuelta.

Publicidad

Publicidad

El primer partido fue en Wellington donde no se sacaron diferencias e igualaron sin goles. Fue un resultado positivo para La Bicolor, para definir la serie en el Nacional de Lima. El 15 de noviembre se disputó dicho partido de vuelta y Perú lo ganó por 2-0 por los goles de Jefferson Farfán y Christian Ramos. Así, el seleccionado blanquirrojo cumplió con el objetivo y volvió a un Mundial tras 36 años.

¿Cómo le fue a Perú en el Mundial de Rusia 2018?

Perú fue un equipo muy combativo en el Mundial de Rusia 2018 y siempre estuvo en partido ante rivales de mayor jerarquía. Le tocó el duro grupo C donde le tocó enfrentar a Dinamarca y Francia en las primeras dos fechas, mientras que cerró con Australia.

Publicidad

Publicidad

Ante los daneses y ante los franceses cayó por idéntico marcador: 0-1. Ante Dinamarca, fue el gol de Yussuf Poulsen en el segundo tiempo, mientras que ante ‘Les Blues’, que fueron campeones en esa Copa del Mundo, Kylian Mbappé marcó el único gol del encuentro en la primera mitad.

Con estas dos derrotas, se quedó sin chances de clasificación a octavos de final, pero cerró su participación con una victoria ante Australia por 2-0 con los goles de André Carrillo y Paolo Guerrero. Ese fue el primer triunfo de la Blanquirroja desde el Mundial de Argentina 1978 (11 de junio, 4-1 ante Irán).

Publicidad

Publicidad

Así terminó el grupo C del Mundial de Rusia 2018

POS SELECCIÓN PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 Francia 7 3 2 1 0 3 1 2 2 Dinamarca 5 3 1 2 0 2 1 1 3 Perú 3 3 1 0 2 2 2 0 4 Australia 1 3 0 1 2 2 5 -3

Los 23 jugadores convocados por la Selección Peruana para el Mundial de Rusia 2018